Báo cáo cho thấy, TPHCM, trung tâm y tế lớn nhất cả nước, đang phải đối mặt với tình trạng hàng giả diễn biến phức tạp, thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Tự nghĩ tên thuốc, in bao bì ghi sản xuất tại Singapore, Malaysia

Theo báo cáo, TPHCM hiện có 42 nhà máy sản xuất thuốc, hơn 1.500 cơ sở bán buôn và hơn 8.400 cơ sở bán lẻ. Nhu cầu khám chữa bệnh cao khiến thị trường dược phẩm trở thành mục tiêu của các đối tượng sản xuất, kinh doanh thuốc giả.

Công an TPHCM thu giữ tang vật trong 1 đường dây biến thuốc giả thành thuốc "ngoại nhập". Ảnh: Công an cung cấp

Trong giai đoạn 1/1/2024-30/6/2025, Công an TP đã khởi tố 6 vụ, 37 đối tượng liên quan đến sản xuất, kinh doanh thuốc giả. Điển hình là đường dây của Ngô Kim Diệu và Nguyễn Thị Ngọc Hương. Hai đối tượng này lập công ty bình phong, tự nghĩ tên thuốc, in bao bì ghi “sản xuất tại Singapore, Malaysia” để hợp thức hóa sản phẩm. Cơ quan chức năng thu giữ hơn 1.100 thùng thuốc giả, 63 bao nguyên liệu, máy móc sản xuất, với lợi nhuận bất chính ước tính 34 tỷ đồng.

Ngoài ra, Sở Y tế đã phát hiện và chuyển công an nhiều vụ thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần không rõ nguồn gốc. Một số loại thuốc phổ biến như Cefuroxim 500mg, Cefixim 200mg cũng bị phát hiện nghi giả, buộc phải mở rộng kiểm tra, giám sát.

Các đối tượng bị Công an TPHCM khởi tố về tội “Sản xuất hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh”. Ảnh: Công an TPHCM.

Trong cùng thời gian, công an và quản lý thị trường đã khởi tố 8 vụ, 27 bị can liên quan thực phẩm giả. Tang vật gồm 7.525 lon sữa bột giả Abbott, hơn 24.000 chai thực phẩm chức năng, trên 3 tấn bột ngọt giả Ajinomoto, Knorr cùng hàng loạt máy móc, bao bì.

Đầu năm 2024, một đường dây sản xuất sữa giả bị triệt phá, trị giá khoảng 14,5 tỷ đồng. Các đối tượng liên tục thay đổi địa điểm sản xuất, chỉ bán qua sàn thương mại điện tử để tránh bị phát hiện.

Đầu năm 2025, một cơ sở sản xuất phụ gia thực phẩm giả bị phanh phui với hơn 3 tấn bột ngọt đóng gói nhãn Ajinomoto. Tháng 5/2025, quản lý thị trường phát hiện gần 4.500 chai sữa Ensure và 2.167 hộp thực phẩm chức năng Kirkland, Focus không rõ nguồn gốc, trị giá hơn 770 triệu đồng.

Cuộc chiến chống thuốc giả, thực phẩm giả

Báo cáo chỉ rõ, thuốc giả có thể gây điều trị sai bệnh, che lấp triệu chứng, dị ứng, sốc phản vệ, tổn thương gan thận, thậm chí tử vong. Thực phẩm giả, thực phẩm chức năng kém chất lượng tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc, rối loạn nội tiết, ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe, đặc biệt ở trẻ em và người già.

Thực phẩm chức năng giả bị các ổ nhóm buôn bán online vứt phi tang khi các đường dây buôn bán mặt hàng này bị cơ quan chức năng sờ gáy. Ảnh: Phước Sáng

Không chỉ gây hại trực tiếp, hàng giả còn làm suy giảm niềm tin vào ngành y tế, gây thiệt hại kinh tế, méo mó cạnh tranh, ảnh hưởng đến uy tín doanh nghiệp chân chính và chiến lược phát triển dược - thực phẩm trong nước.

UBND TPHCM thừa nhận số lượng cơ sở kinh doanh quá lớn so với khả năng kiểm tra. Sau hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, phạm vi quản lý càng mở rộng, nhưng nhân sự không tăng tương xứng. Trong khi đó, chế tài xử phạt hành chính còn nhẹ, dẫn đến tình trạng tái phạm.

Cuộc chiến chống thuốc giả, thực phẩm chức năng giả gần đây nóng ở địa bàn TPHCM và mỗi người dân, vì ý thức bảo vệ sức khoẻ, cần phải chung tay. Ảnh: Phước Sáng.

Thành phố kiến nghị tăng cường phối hợp liên ngành, bổ sung chế tài đủ sức răn đe, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số để truy xuất nguồn gốc, công khai vi phạm nhằm tạo sức ép từ cộng đồng và báo chí. Đồng thời, tuyên truyền để người dân nâng cao cảnh giác, chủ động phản ánh vi phạm qua đường dây nóng.

“Cuộc chiến chống thuốc giả, thực phẩm giả không chỉ của ngành y tế, mà cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và từng người dân”, báo cáo của UBND TPHCM nhấn mạnh.