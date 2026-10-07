Cửa hàng xe máy điện trên đường Nguyễn Thị Tú (phường Bình Tân, TPHCM) bất ngờ phát ra tiếng nổ lớn rồi bùng cháy dữ dội, ngọn lửa lan sang 2 nhà kế bên.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h sáng 7/10, hỏa hoạn bùng phát tại cửa hàng bán xe máy điện rộng khoảng 300m2 trên đường Nguyễn Thị Tú (phường Bình Tân, TPHCM), cách cầu vượt Gò Mây khoảng 1km.

Lửa nhanh chóng bao trùm cửa hàng xe máy điện trên đường Nguyễn Thị Tú.

Phát hiện khói lửa, nhiều người dân xung quanh tri hô, dùng bình chữa cháy mini tiếp cận dập lửa nhưng bất thành.

Lửa đỏ rực có thể nhìn thấy từ xa.

Cửa hàng xe máy bị thiêu rụi.

Người dân sống cạnh hiện trường kể lại, ngọn lửa bốc lên rất nhanh kèm nhiều tiếng nổ lớn khiến không ai dám lại gần. Một số người bị bỏng hoảng loạn tháo chạy ra ngoài.

"Thời điểm đó, vài người kịp chạy ra ngoài nhưng vẫn còn người nghi bị kẹt bên trong", một nhân chứng cho hay.

Lực lượng chức năng phong tỏa nghiêm ngặt hiện trường.

Cũng theo nhân chứng, hỏa hoạn không chỉ thiêu rụi cửa hàng xe máy điện mà còn cháy lan, gây hư hỏng nặng cho cơ sở kinh doanh băng keo và nhà dân kế bên.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an TPHCM) điều động nhiều xe chữa cháy cùng khoảng 50 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường.

Lực lượng chức năng phong tỏa một đoạn đường Nguyễn Thị Tú để bảo đảm an toàn, điều tra nguyên nhân vụ cháy. Ảnh: AL

Lực lượng chức năng triển khai nhiều mũi vòi rồng khoanh vùng, chặn cháy lan. Sau hơn 1 giờ nỗ lực, đám cháy cơ bản được dập tắt.

Tại hiện trường, phần lớn diện tích cửa hàng xe máy điện bị thiêu rụi, mái tôn và khung thép đổ sụp hoàn toàn. Hai căn nhà lân cận bị nứt tường, ám khói đen kịt và nhiều tài sản bị hư hỏng.

Đến 8h cùng ngày, lực lượng chức năng phong tỏa một đoạn đường Nguyễn Thị Tú để điều tra nguyên nhân vụ việc, xác định thương vong và thống kê thiệt hại.