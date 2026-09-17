XEM CLIP (nguồn: PC07)

Sáng 17/9, xác nhận với VietNamNet, một lãnh đạo UBND phường Chợ Lớn (TPHCM) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng trong hẻm đường Phạm Hữu Chí, làm 2 người tử vong và 5 người bị thương.

"Nạn nhân trong vụ cháy là một gia đình. 5 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Hiện lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy”, vị lãnh đạo thông tin.

Cảnh sát phá tường tiếp cận hiện trường. Ảnh: PC07

Công an phong tỏa hiện trường vụ cháy. Ảnh: TK

Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa bất ngờ bùng phát vào khoảng 1h25 cùng ngày tại căn nhà trong hẻm đường Phạm Hữu Chí. Thời điểm hỏa hoạn xảy ra, bên trong nhà có 7 người.

Nghe tiếng hô hoán và kêu cứu, nhiều người dân sinh sống xung quanh đã lập tức hỗ trợ dập lửa ban đầu, đồng thời báo tin cho cơ quan chức năng.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an phường Chợ Lớn đã nhanh chóng phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khẩn trương tiếp cận hiện trường.

Các lực lượng triển khai đồng bộ các phương án dập lửa, mở đường cứu hộ và đưa các nạn nhân ra ngoài. Đến 2h36, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Lực lượng cứu nạn đã đưa 5 người bị thương ra khỏi căn nhà cháy và kịp thời chuyển đến bệnh viện. Tuy nhiên, vụ cháy đã khiến 2 người tử vong. Trong đó, cụ bà N.T.G. (95 tuổi) tử vong tại khu vực tầng trệt; một nạn nhân khác tử vong tại tầng hai.

Công an phường Chợ Lớn đang bảo vệ nghiêm ngặt hiện trường, đồng thời phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM tiến hành khám nghiệm để tiếp tục làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn.