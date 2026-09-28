Đến 19h ngày 28/9, lực lượng chức năng TPHCM vẫn phong tỏa căn nhà trong hẻm đường Trường Sa, phường Phú Nhuận, để khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ sập gác.

Khoảng 16h cùng ngày, người dân nghe tiếng động lớn phát ra từ căn nhà nằm sâu trong hẻm. Khi đến kiểm tra, họ phát hiện phần gác gỗ khung sắt bên trong nhà bất ngờ đổ sập.

Lực lượng chức năng giải cứu 2 người mắc kẹt trong căn nhà sập gác gỗ ở phường Phú Nhuận. Ảnh: MT

Thời điểm xảy ra sự cố, có 3 người bên trong căn nhà. Một người ở tầng trệt may mắn tự thoát ra ngoài an toàn, trong khi 2 người làm việc trên gác bị mắc kẹt giữa đống đổ nát.

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an TPHCM phối hợp Công an phường Phú Nhuận điều động phương tiện, cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức cứu nạn.

Lực lượng cứu hộ tiếp cận khu vực gác đổ sập, đưa 2 nạn nhân ra ngoài an toàn. Cả hai bị thương nhẹ, được chuyển đến Bệnh viện Thống Nhất để kiểm tra, sơ cứu.

Vụ việc khiến giao thông trên đường Hoàng Sa ùn ứ cục bộ. Ảnh: MT

Nguyên nhân vụ sập gác đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.