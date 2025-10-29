Ngày 29/10, UBND TPHCM có văn bản chỉ đạo tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm phòng ngừa và giải quyết tình trạng ô nhiễm không khí các tháng cuối năm 2025. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh chất lượng không khí tại thành phố có xu hướng suy giảm nghiêm trọng vào một số thời điểm trong năm.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, kết quả theo dõi diễn biến chất lượng không khí trong nhiều năm cho thấy, khoảng thời gian từ tháng 10 năm trước đến tháng 3 năm sau, tức 3 tháng cuối năm và đầu năm, luôn là giai đoạn mà tình trạng ô nhiễm, đặc biệt là bụi PM2.5, có xu hướng gia tăng.

Chất lượng không khí xấu đi trong khoảng thời gian từ tháng 10 năm trước đến tháng 3 năm sau tại TPHCM. Trong ảnh là khu vực cầu Bình Lợi ở khoảng cách 500m, tất cả chìm trong màn sương mờ ảo. Ảnh: Vân Nguyên

Đây là vấn đề cấp bách, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe nhân dân; lãnh đạo TPHCM chỉ đạo các sở, ban, ngành, cùng chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu phải quyết liệt triển khai đồng bộ các biện pháp kiểm soát nguồn thải nhằm chủ động ngăn ngừa và giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí.

Do đó, UBND thành phố yêu cầu tập trung triển khai hai nhóm nội dung chính là kiểm soát nguồn phát sinh khí thải, bụi và tăng cường quan trắc, cảnh báo cộng đồng.

Đối với kiểm soát nguồn phát sinh từ công nghiệp và khí thải, chính quyền thành phố đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an thành phố, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và UBND các địa phương tổ chức tổng rà soát, thanh tra, kiểm tra đột xuất và xử lý nghiêm các vi phạm đối với các cơ sở công nghiệp có nguồn thải khí lớn như xi măng, nhiệt điện, sắt thép.

Đối với nguồn phát sinh từ xây dựng và giao thông, Sở Xây dựng chịu trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ, xử lý nghiêm các phương tiện vận tải vật liệu xây dựng không che chắn, làm rơi vãi. Đồng thời, thành phố yêu cầu 100% các chủ dự án phải thực hiện nghiêm các biện pháp giảm thiểu bụi và kiên quyết tạm đình chỉ hoạt động đối với các công trình tái phạm nhiều lần.

Về nguồn khí thải từ nông nghiệp và “thói quen” đốt rác tự phát, UBND các xã, phường, đặc khu được giao nhiệm vụ tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm chấm dứt triệt để tình trạng đốt rác thải sinh hoạt, phụ phẩm nông nghiệp (rơm rạ) không đúng quy định. Thành phố khuyến khích các giải pháp thu gom, tái sử dụng theo mô hình kinh tế tuần hoàn.

Liên quan minh bạch thông tin và ứng phó cộng đồng, Sở Nông nghiệp và Môi trường được chỉ đạo vận hành ổn định các trạm quan trắc hiện có và công bố chỉ số chất lượng không khí (AQI) hàng ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử và các ứng dụng di động để người dân dễ dàng tiếp cận. Song song đó, Sở Y tế có vai trò chủ trì hướng dẫn, tuyên truyền các biện pháp ứng phó, bảo vệ sức khỏe trong trường hợp không khí bị ô nhiễm.

Các sở, ban, ngành, cùng các đơn vị và địa phương phải có văn bản báo cáo công tác triển khai thực hiện các nội dung trên gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 10/11 để tổng hợp báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường.