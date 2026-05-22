Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) TPHCM vừa thông báo về 259 khu đất không đáp ứng yêu cầu để đăng ký vào danh mục thí điểm dự án nhà ở thương mại theo Nghị quyết 171 của Quốc hội.

Hơn một năm qua, HĐND TPHCM đã ba lần thông qua danh mục các khu đất dự kiến thực hiện thí điểm dự án nhà ở thương mại. Trong số các đơn vị bị loại ở đợt 2 và đợt 3, ngoài các doanh nghiệp bất động sản, danh sách còn có nhiều công ty hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm, đồ uống.

Đáng chú ý, Công ty CP Nước giải khát Chương Dương đăng ký thực hiện dự án trung tâm thương mại - dịch vụ và căn hộ, quy mô 2,09ha tại phường Cầu Ông Lãnh. Tuy nhiên, khu đất này được cho thuê từ năm 2005 để làm văn phòng, xưởng sản xuất và kho chứa hàng, thời hạn thuê đã hết từ tháng 6/2010.

Một dự án khác của Chương Dương tại phường Phú Lâm cũng không đủ điều kiện do khu đất đã hết hạn thuê từ năm 2007.

Nhiều khu đất do các doanh nghiệp thực phẩm, đồ uống đăng ký thực hiện dự án bất động sản nhưng chưa được phê duyệt. Ảnh: Nguyễn Huế

Tương tự, Công ty CP Rượu Bình Tây đăng ký dự án khu nhà ở cao tầng kết hợp thương mại - dịch vụ quy mô 2,11ha tại phường Bình Tiên, nhưng chưa cung cấp hồ sơ đăng ký ngành nghề kinh doanh bất động sản và hợp đồng thuê đất ngắn hạn hằng năm.

Nhiều dự án của Tổng Công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) cũng không được chấp thuận. Trong đó, dự án nhà ở thương mại kết hợp dịch vụ - văn phòng quy mô 0,42ha tại phường Bình Tiên bị từ chối do quyền sử dụng đất đã được cấp đổi sang pháp nhân khác là Công ty TNHH Sản xuất rượu và cồn Việt Nam và hết hạn từ tháng 11/2024.

Một dự án khác của Sabeco tại phường Tăng Nhơn Phú, quy mô 3,93ha, không đáp ứng điều kiện vì doanh nghiệp chưa bổ sung đầy đủ hồ sơ pháp lý và bản vẽ. Dự án nhà ở thương mại kết hợp dịch vụ tại phường Tân Thới Hiệp của Sabeco cũng chưa được xem xét.

Ngoài nhóm đồ uống, doanh nghiệp ngành thực phẩm như Công ty CP Tập đoàn Kido cũng bị từ chối dự án khu dân cư, thương mại, dịch vụ, quy mô 2,33ha tại phường Bình Lợi Trung, do một phần đất đã hết hạn sử dụng, phần còn lại vướng thông tin quy hoạch.

Trong khi đó, Công ty CP Dầu thực vật Tường An đăng ký dự án khu căn hộ cao tầng kết hợp thương mại - dịch vụ tại phường Tân Sơn với quy mô 2,26ha. Tuy nhiên, hơn 5.400m2 đất thuộc dự án đã hết hạn sử dụng từ năm 2006 và doanh nghiệp đang làm thủ tục gia hạn.

Trong danh mục 259 khu đất không đáp ứng điều kiện thực hiện thí điểm nhà ở thương mại nêu trên có nhiều dự án của các doanh nghiệp bất động sản lớn.

Đơn cử như Khu dân cư theo quy hoạch đường Phạm Văn Chiêu, quy mô 13,4ha tại xã An Hội Tây của Công ty CP Đầu tư Phúc Khang Sen Việt. Dự án này được xác định không phù hợp với quy hoạch.

Khu dân cư Long Phước quy mô 38ha tại phường Long Phước của Công ty CP Quốc Cường Gia Lai cũng không đáp ứng điều kiện. Doanh nghiệp này đăng ký thực hiện dự án theo hình thức nhận quyền sử dụng đất, nhưng do không có tài liệu bản đồ và vị trí khu đất nên cơ quan chức năng xét duyệt chưa có cơ sở đánh giá sự phù hợp quy hoạch.

Đối với dự án Khu dân cư Cảng Phú Định quy mô 44ha tại phường Phú Định, dù Công ty CP Cảng Phú Định đăng ký thực hiện theo hình thức đang có quyền sử dụng đất, dự án vẫn không phù hợp với quy hoạch.