UBND TPHCM vừa trình HĐND thành phố xem xét, quyết định chủ trương đầu tư hai dự án trọng điểm là cầu Cần Giờ và cầu Phú Mỹ 2 theo phương thức đối tác công tư (hợp đồng BT). Đây là những công trình giao thông chiến lược, cấp bách nhằm tăng cường kết nối khu vực trung tâm TP với biển Cần Giờ và sân bay Long Thành.

Theo tờ trình, dự án cầu Cần Giờ có tổng chiều dài 6,3km, vượt sông Soài Rạp, đóng vai trò quan trọng trong việc nối liền trung tâm TPHCM với khu vực Cần Giờ. Cầu được thiết kế 6 làn xe, bao gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn hỗn hợp.

Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án là 13.201 tỷ đồng, thực hiện theo hình thức hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao) với phương thức thanh toán bằng quỹ đất.

Dự án này dự kiến triển khai từ năm 2026 đến 2029, được chia thành hai dự án thành phần.

Trong đó, dự án thành phần 1: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư với kinh phí 2.533 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố.

Dự án thành phần 2: Xây dựng cầu Cần Giờ với tổng mức đầu tư 10.668 tỷ đồng (bao gồm lãi vay 636 tỷ đồng). Trong đó, vốn ngân sách chiếm khoảng 895 tỷ đồng (8%), dùng để xây dựng đường dẫn và các cầu dẫn; vốn nhà đầu tư chiếm 9.773 tỷ đồng (92%).

Phối cảnh cầu Cần Giờ. Ảnh: Sở Xây dựng TPHCM

Dự án cầu Phú Mỹ 2 sẽ tạo nên tuyến giao thông mới kết nối khu Nam TPHCM với khu Nam tỉnh Đồng Nai và sân bay Long Thành. Cầu có chiều dài toàn tuyến khoảng 6,3km, điểm đầu giao với đường Nguyễn Hữu Thọ (TPHCM) và điểm cuối giao với đường Liên Cảng (Đồng Nai).

Công trình cầu Phú Mỹ 2 được thiết kế với 8 làn xe, bao gồm 6 làn ô tô và 2 làn hỗn hợp. Phần đường dẫn hai đầu cầu cũng được đầu tư tối thiểu 8 làn xe, kèm theo các hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Dự án dự kiến triển khai từ năm 2026 đến 2029.

Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án là 23.185,6 tỷ đồng, thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BT. Giá trị thanh toán bằng quỹ đất dự kiến hơn 15.083 tỷ đồng, còn lại là ngân sách thành phố với khoảng 5.807,5 tỷ đồng. Nhà đầu tư sẽ huy động 100% vốn để triển khai dự án, không sử dụng ngân sách trong giai đoạn đầu tư.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, UBND TPHCM đề xuất áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt, theo quy định tại Nghị định 257/2025 của Chính phủ về thực hiện dự án hợp đồng BT.

Sau khi được HĐND TP chấp thuận chủ trương đầu tư, các cơ quan chức năng sẽ triển khai các thủ tục tiếp theo và tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định.





