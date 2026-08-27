Sáng 27/8, tại kỳ họp thứ 4 HĐND TPHCM (kỳ họp chuyên đề), ông Cao Thanh Bình - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM, đã trình báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết quy định chính sách đặc thù hỗ trợ đào tạo bác sĩ nội trú, đáp ứng nhu cầu phát triển chuyên sâu của ngành y tế thành phố.

Dự thảo nghị quyết do UBND TPHCM trình, kèm theo Tờ trình số 1024/TTr-UBND ngày 11/8/2026, xuất phát từ thực trạng đội ngũ bác sĩ nội trú - nguồn nhân lực chất lượng cao nòng cốt của các cơ sở y tế - hiện chỉ chiếm khoảng 10-12% tổng số bác sĩ đang hành nghề tại hệ thống bệnh viện công lập.

Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM Cao Thanh Bình trình dự thảo tại kỳ họp thứ 4. Ảnh: Tuấn Hùng

Theo ông Bình, tình trạng thiếu hụt càng nghiêm trọng hơn ở các chuyên ngành khó thu hút, trong khi chi phí học tập ngày càng tăng và thời gian đào tạo kéo dài 3 năm không có thu nhập ổn định khiến nhiều sinh viên y khoa mới ra trường khó tiếp cận chương trình.

Sau khi hệ thống y tế thành phố được mở rộng quy mô, bao gồm cả các khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ theo Nghị quyết số 202/2025 của Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, sự chênh lệch về nhân lực chuyên sâu và trang thiết bị giữa các tuyến càng đặt ra yêu cầu cấp thiết về chính sách đào tạo, thu hút và phân bổ bác sĩ nội trú hợp lý.

Theo dự thảo, chính sách áp dụng cho 4 nhóm đối tượng: Bác sĩ trúng tuyển chương trình đào tạo bác sĩ nội trú tại các cơ sở đào tạo y khoa công lập; các cơ sở đào tạo này; các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trực thuộc Sở Y tế tham gia đào tạo thực hành và tuyển dụng bác sĩ nội trú sau khi hoàn thành chương trình; cùng các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.

Về mức hỗ trợ, dự thảo đề xuất hỗ trợ học phí thực tế theo hóa đơn, chứng từ hợp pháp, nhưng không vượt quá 100 triệu đồng/người/năm học. Mức trần này được xây dựng trên cơ sở khảo sát học phí thực tế tại 12 cơ sở đào tạo y khoa công lập trên cả nước, hiện dao động từ 65 đến hơn 77 triệu đồng/năm học, đồng thời có tính đến lộ trình tăng học phí do tự chủ đại học trong 5 năm tới.

Đối với 15 chuyên ngành khó thu hút - gồm Tâm thần, Giải phẫu bệnh, Lao và Bệnh phổi, Hồi sức cấp cứu, Gây mê hồi sức, Ngoại Thần kinh và Sọ não, Nội thần kinh, Ngoại Lồng ngực - Mạch máu, Tim mạch, Ngoại Nhi, Truyền nhiễm, Huyết học - Truyền máu, Phục hồi chức năng, Nhi khoa và Y học hạt nhân - dự thảo đề xuất hỗ trợ thêm hằng tháng bằng hai lần mức lương tối thiểu vùng I, tương đương khoảng 10,62 triệu đồng/tháng theo mức hiện hành.

Đại học Y Dược TPHCM - nơi đào tạo nhiều bác sĩ, nhân viên y tế cho khu vực phía Nam và cả nước. Ảnh: Lê Na

Báo cáo thẩm tra nhận định đây là mức hỗ trợ cần thiết, thể hiện đúng tinh thần "nghề y là nghề đặc biệt, phải được đào tạo và đãi ngộ đặc biệt".

Dự thảo cũng quy định cơ chế bồi hoàn kinh phí đối với trường hợp bác sĩ nội trú vi phạm cam kết, đồng thời giao UBND TP quy định chi tiết việc miễn, giảm bồi hoàn trong các trường hợp bất khả kháng.

Tổng dự toán kinh phí thực hiện chính sách khoảng 50,195 tỷ đồng mỗi năm, gồm 40 tỷ đồng hỗ trợ học phí cho tối đa 400 bác sĩ nội trú và khoảng 10,2 tỷ đồng hỗ trợ chi phí sinh hoạt cho 80 bác sĩ nội trú thuộc các chuyên ngành khó thu hút. Sở Y tế đã phối hợp Sở Tài chính rà soát, cân đối trong kế hoạch tài chính - ngân sách hằng năm và trung hạn của Thành phố.

Qua nghiên cứu hồ sơ trình và đối chiếu quy định pháp luật hiện hành, Ban Văn hóa - Xã hội cho biết cơ bản thống nhất với các nội dung dự thảo nghị quyết, đánh giá việc ban hành chính sách là cần thiết và đúng thẩm quyền của HĐND TP theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.