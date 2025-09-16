Chương trình đào tạo bác sĩ nội trú (BSNT) tại Việt Nam đang nhận được sự quan tâm, đặc biệt qua sự kiện “Matching Day” ngày 9/9 của Đại học Y Hà Nội.

Tiến sĩ Nguyễn Quang Bảy, Trưởng khoa Nội tiết – Đái tháo đường, Bệnh viện Bạch Mai, đã có những chia sẻ để có cái nhìn toàn cảnh về hành trình đào tạo BSNT.

1. BSNT là “đặc sản” của y tế Việt Nam?

BSNT là chương trình đào tạo chuyên sâu, tương tự các mô hình ở Mỹ, Anh, Pháp, dành cho bác sĩ mới tốt nghiệp đại học y. Mục tiêu là nâng cao năng lực chuyên môn theo từng chuyên khoa, đáp ứng nhu cầu điều trị chuyên sâu, chất lượng cao của người dân.

2. Chỉ người xuất sắc mới đỗ BSNT?

Không hoàn toàn đúng vì kỳ thi này cạnh tranh, nhưng không đòi hỏi thí sinh phải là “siêu nhân”. Nhiều sinh viên chọn làm việc tại các bệnh viện, kể cả ở quy mô nhỏ, để tích lũy kinh nghiệm trước khi học tiếp thạc sĩ hoặc tiến sĩ. Thực tế, các bệnh viện đều có những chuyên gia, người thầy giỏi mà các bác sĩ "đàn em" có thể học hỏi và được truyền nghề.

3. BSNT là con đường duy nhất để trở thành bác sĩ giỏi?

Đây là lầm tưởng vì ngoài BSNT, bác sĩ có thể chọn học cao học, chuyên khoa I, nghiên cứu sinh hoặc săn học bổng du học. BSNT phù hợp với những ai thực sự đam mê chuyên khoa học và có ý chí mạnh mẽ, nhưng không phải con đường duy nhất dẫn đến thành công.

Bác sĩ nội trú tại BV Bạch Mai.

4. Kỳ thi BSNT quá khó?

Tỷ lệ đỗ thường trên 50%, cho thấy đây là kỳ thi đánh giá trình độ và năng lực hơn là cuộc chiến khốc liệt. So với các kỳ thi Hương, Hội, Đình thời xưa để chọn Trạng Nguyên, BSNT chỉ là bước khởi đầu, không phải đỉnh cao.

5. Có bằng BSNT là đảm bảo thành công?

Thực tế, bạn học giỏi không đồng nghĩa với thành công. Nhiều chuyên gia nhận định, người học giỏi thường làm theo sách vở, nhưng thành công đến từ sự chăm chỉ, tư duy linh hoạt và khả năng học hỏi không ngừng.

6. Vào BSNT là trở thành “hiền tài”?

Nhận định này không đúng. Tương tự chương trình ACGME tại Mỹ, BSNT phân cấp năng lực từ 1 đến 6. Năm đầu, BSNT chỉ đạt mức 0,5-1, tương đương sinh viên Y năm thứ 6. Khi tốt nghiệp, mức 5/6 là đạt yêu cầu, nhưng không phải ai cũng đạt được. Gắn mác “hiền tài” cho tất cả BSNT là thiếu thực tế.

7. BSNT khác gì các chương trình sau đại học khác?

Đào tạo BSNT đòi hỏi sự nghiêm khắc với nhiều kỳ thi, ca trực đêm, các buổi báo cáo khoa học dưới sự giám sát nghiêm ngặt từ thầy cô, "đàn anh". Các BSNT có nhiều cơ hội thực hành tại các bệnh viện lớn với số lượng bệnh nhân cực lớn, mặt bệnh đa dạng, nhiều bệnh nhân khó và nặng. Đây là môi trường rèn luyện tinh thần thép, giúp bác sĩ học cách chịu trách nhiệm với tính mạng bệnh nhân và tuân thủ pháp luật, không chỉ tập trung vào chuyên môn.

8. BSNT chỉ học chuyên môn?

Không đúng. Một BSNT phải học toàn diện, từ giao tiếp, làm việc nhóm, nghiên cứu khoa học đến hoàn thiện bản thân. Kỹ năng báo tin xấu và trách nhiệm xã hội cũng là những nội dung học tập quan trọng.

9. Tất cả BSNT đều là “tinh hoa”?

BSNT là hành trình dài, đòi hỏi nỗ lực không ngừng. Không phải ai cũng chăm chỉ, và việc gắn nhãn “tinh hoa” hay “siêu nhân” cho họ là chưa phù hợp. Bác sĩ giỏi được xác định bởi năng lực và kết quả thực tế, không chỉ danh xưng.

10. Vào BSNT là chắc chắn tốt nghiệp?

Không có gì là chắc chắn. Trước đây, nhiều BSNT trượt do điểm kiểm tra thấp (dưới 7/10) hoặc vi phạm quy định, như bỏ thường trú, không làm được các thủ thuật. Dù yêu cầu hiện nay có phần linh hoạt hơn, vẫn cần nỗ lực lớn để hoàn thành chương trình.

11. Phải “cố sống cố chết” học BSNT?

Điều này không cần thiết. Nếu chọn chuyên ngành không phù hợp, bác sĩ nên cân nhắc chuyển hướng sớm, như thi lại BSNT ở trường khác hoặc theo đuổi con đường khác. Ép mình vào chuyên ngành không yêu thích càng gây tốn kém về kinh tế và phí phạm thời gian.

12. Thời gian đào tạo BSNT quá dài?

Học 6 năm đại học và 3 năm BSNT, tổng cộng 9 năm, là mức thấp hoặc tương đương so với quốc tế. Nhiều quốc gia có chế độ đào tạo BSNT trong 4-5 năm, thậm chí một số chuyên ngành như phẫu thuật thần kinh, phẫu thuật tim mạch… có thể kéo dài 8-9 năm. Nhờ đó, sau khi tốt nghiệp, các BSNT có thể đóng vai trò quan trọng tại các bệnh viện lớn.

13. Các BSNT hành nghề như bác sĩ chính?

Các BSNT đóng vai trò như các trợ lý, hỗ trợ rất nhiều cho các bác sĩ chính. Nhưng BSNT chỉ là học viên, năng lực ở mức 2-4/6, chưa có chứng chỉ hành nghề nên họ thực hành dưới sự giám sát của bác sĩ chính, không được tự ý kê đơn hay thực hiện can thiệp.

14. Học BSNT tốn kém?

Ở tất cả các quốc gia, học phí ngành y đều khá cao, thực sự là gánh nặng với nhiều học viên. Và với bậc đào tạo sau đại học cũng vậy nhưng bác sĩ có thể vay vốn ngân hàng hoặc tham gia các chương trình đào tạo có tài trợ. Tuy nhiên, cần tuân thủ hợp đồng sau tốt nghiệp để tránh vi phạm. Một số bệnh viện cũng có hỗ trợ tài chính cho các BSNT thực hành tại bệnh viện.

15. BSNT tốt nghiệp được bệnh viện lớn săn đón?

Không hẳn như vậy, với số lượng BSNT tăng gấp 10-20 lần, không phải ai cũng được bệnh viện lớn nhận. Nhiều người sẽ về làm việc tại bệnh viện tỉnh, huyện, và đây cũng chính là một trong các mục tiêu của mở rộng đào tạo BSNT. Tuy nhiên, BSNT xuất sắc vẫn được các bệnh viện Trung ương hay bệnh viện quốc tế chào đón.

16. Các BSNT sau tốt nghiệp sẽ được hưởng mức lương cao?

Mặc dù học hành vất vả, thời gian học kéo dài nhưng sau khi tốt nghiệp, các BSNT làm việc tại các bệnh viện công cũng chỉ được xếp bậc lương như các ngành khác, hoặc có thể được xếp bậc 2 luôn, nhưng nhìn chung là khá thấp so với đặc thù BSNT. Hy vọng thời gian tới chính sách đãi ngộ các BSNT sẽ được cải thiện.

Tiến sĩ Nguyễn Quang Bảy nhấn mạnh, học BSNT là con đường rất tốt nhưng không phải con đường duy nhất dẫn đến thành công. Các bác sĩ nói chung và BSNT nói riêng đều cần phải học tập suốt đời.