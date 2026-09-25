Tối 25/9, mưa lớn khiến đường Nguyễn Văn Khối - Lê Văn Thọ (phường Thông Tây Hội, TPHCM) ngập sâu, việc lưu thông gặp nhiều khó khăn. Nhiều xe máy chết máy khi cố vượt qua đoạn đường ngập.

Anh Quang Huy cho biết hiếm khi đi tuyến đường này. Tối nay, do nhiều tuyến khác ùn tắc vì mưa lớn, anh rẽ vào đường Nguyễn Văn Khối nhưng xe chết máy giữa đoạn ngập sâu. Anh cùng bạn phải đẩy xe lên bờ, tìm tiệm sửa gần đó rồi mới tiếp tục về nhà.

Theo ghi nhận của phóng viên, thời điểm ngập sâu nhất, mực nước trên đường khoảng 0,4-0,5m, cao quá nửa bánh xe máy.

Chị Nguyễn Quỳnh Anh cho biết mới chuyển về sống tại phường Hạnh Thông, đây là lần đầu đi qua đường Nguyễn Văn Khối. Do mưa lớn, chị phải tấp xe vào lề đường, ngồi chờ nước rút mới dám đi tiếp.

Mưa lớn trùng thời điểm triều cường dâng cao khiến nước thoát chậm, khiến tình trạng ngập tối 25/9 diễn biến nghiêm trọng hơn.

Tại những đoạn ngập sâu, nhiều người điều khiển xe thường tăng ga để tránh chết máy. Tuy nhiên, việc này tạo ra những đợt sóng lớn, dồn nước sang hai bên, khiến không ít xe máy chao đảo, thậm chí ngã xuống dòng nước.

Một hộ kinh doanh trên đường Nguyễn Văn Khối phải tận dụng bàn ghế làm vật chắn, hạn chế những đợt sóng nước tràn vào quán.

Chị Hà My (phường Tân Thới Hiệp) cho biết đang trên đường đưa con đi chơi Trung thu thì gặp đoạn đường ngập sâu. Chị đành bế con lên chỗ khô ráo, chờ nước rút mới đi tiếp.

Bà Nguyễn Thị Tuyến cho biết chưa bao giờ thấy đoạn đường này ngập sâu đến vậy. Nhà chỉ còn cách khoảng 200m nhưng bà phải xuống xe, bế cháu đến nơi an toàn rồi tính tiếp.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, ngày 25/9, lượng mưa tại TPHCM và Nam Bộ có xu hướng giảm so với những ngày trước. Tuy nhiên, từ ngày 26/9, thời tiết được dự báo diễn biến xấu trở lại, mưa gia tăng và tập trung chủ yếu vào chiều tối.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân trong những ngày tới đề phòng mưa giông kèm lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn trong thời gian ngắn có thể khiến các khu vực trũng thấp ngập nước, gây ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân.