TPHCM đưa tiêu chí sử dụng giao thông công cộng tối thiểu 2 lần/tuần vào đánh giá, xếp loại hằng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, làm căn cứ bình xét thi đua, khen thưởng.

Chiều 26/11, tại họp báo kinh tế - xã hội, ông Nguyễn Hữu Nam, Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ TPHCM), cho biết UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua Tăng cường sử dụng phương tiện giao thông công cộng trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2026-2030.

Điểm mới của phong trào là việc sử dụng phương tiện giao thông công cộng không chỉ dừng ở vận động, khuyến khích mà còn được đưa vào nội dung đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với cơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhân.

“Kết quả sử dụng phương tiện công cộng được ghi nhận, xác thực điện tử trên nền tảng số, gắn với bình xét thi đua, khen thưởng, bảo đảm thực chất, minh bạch”, ông Nam thông tin.

Ông Nguyễn Hữu Nam, Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ TPHCM) thông tin tại họp báo. Ảnh: Phước Sáng

Đại diện Sở Nội vụ cho biết, phong trào nhằm nâng cao nhận thức, thúc đẩy cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và người dân sử dụng các phương tiện công cộng như xe buýt, metro, buýt đường thủy và xe đạp công cộng.

Qua đó, thành phố kỳ vọng từng bước giảm ùn tắc, tai nạn giao thông, phát thải và ô nhiễm môi trường, góp phần xây dựng đô thị văn minh, hiện đại.

Phong trào được triển khai trong 2 giai đoạn. Giai đoạn 2026-2027 tập trung nâng cao nhận thức, hình thành thói quen đi lại bằng phương tiện công cộng, thực hiện chính sách hỗ trợ giá vé và hoàn thiện thanh toán không tiền mặt trên ứng dụng MultiGo.

Ông Nam thông tin thêm, giai đoạn 2028-2030, thành phố sẽ mở rộng mạng lưới, tích hợp nhiều loại hình vận tải như metro, xe buýt điện, xe buýt gom theo nhu cầu, buýt sông và xe đạp công cộng; đồng thời thiết lập các vùng phát thải thấp.

Đến năm 2030, TPHCM đặt mục tiêu giao thông công cộng đáp ứng 15-20% nhu cầu đi lại đô thị. Trên 80% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cam kết, thực hiện sử dụng phương tiện công cộng ít nhất 2 lần mỗi tuần.

Hơn 30 triệu lượt khách đi xe buýt sau 3 tháng

Thành phố cũng phấn đấu đến năm 2027 có 100% xe buýt nội thành sử dụng điện, năng lượng xanh; trước năm 2030, toàn bộ xe buýt và taxi chuyển sang sử dụng điện, năng lượng xanh.

Tỷ lệ thanh toán không tiền mặt trong giao thông công cộng được đặt mục tiêu đạt trên 95%; 100% lượt đi lại được xác thực điện tử, ghi nhận trên nền tảng MultiGo. Chỉ số hài lòng của hành khách đạt trên 85%, tỷ lệ xuất bến đúng giờ duy trì trên 95%.

Thời gian tới, Sở Nội vụ sẽ tiếp tục phối hợp Sở Xây dựng hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch và đăng ký cam kết thi đua. Sở Xây dựng là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm tổng hợp kết quả thực hiện.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương phải báo cáo kết quả về Sở Xây dựng chậm nhất ngày 15/11 hàng năm. Thành phố dự kiến sơ kết phong trào vào quý II/2028 và tổng kết vào quý IV/2030.

Sở Nội vụ cho biết, theo số liệu ngành giao thông công cộng, trong tháng 7/2026, xe buýt phục vụ hơn 8,48 triệu lượt hành khách, tăng 39% so với cùng kỳ. Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) vận chuyển hơn 1,8 triệu lượt, tăng 15%. Sau 3 tháng triển khai chính sách miễn vé, 134 tuyến xe buýt đã vận chuyển hơn 30,6 triệu lượt hành khách. Tỷ lệ hành khách xác thực qua hệ thống thẻ vé điện tử tăng từ 9% lên 60% chỉ sau 4 tuần.