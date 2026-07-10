Theo Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM, từ ngày 1 đến hết 9/7, 134 tuyến xe buýt được miễn phí vé đã phục vụ 2.454.178 lượt hành khách.

Riêng ngày 9/7, toàn hệ thống vận hành 17.702 chuyến, phục vụ 282.573 lượt khách, bình quân khoảng 16 hành khách mỗi chuyến.

Trung tâm cho biết, lượng khách trong ngày 9/7 tăng 0,2% so với ngày 8/7 và tăng 34% so với cùng kỳ năm trước. Theo đánh giá của đơn vị này, kết quả trên cho thấy chính sách miễn phí vé bước đầu phát huy hiệu quả, góp phần thu hút người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng.

Sau 9 ngày miễn phí vé, hệ thống xe buýt TPHCM đã phục vụ gần 2,5 triệu lượt khách. Ảnh: TK

Bên cạnh lượng hành khách tăng, tương tác của người dân qua các nền tảng số cũng gia tăng. Trong ngày 9/7, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM tiếp nhận 52 phản hồi qua các kênh trực tuyến, trong đó ứng dụng MultiGo ghi nhận 42 phản hồi và fanpage của đơn vị tiếp nhận 10 phản hồi, gồm 4 ý kiến khen ngợi tài xế, tiếp viên.

Cùng ngày, Tổng đài 1022 tiếp nhận 32 cuộc gọi, chủ yếu liên quan đến lộ trình các tuyến xe buýt và thủ tục nhận vé miễn phí.

Tuy nhiên, qua hệ thống camera giám sát và phản ánh của người dân, Trung tâm đã ghi nhận 5 trường hợp tài xế, tiếp viên vi phạm trong ngày 9/7. Các lỗi gồm bỏ trạm (tuyến 30 và 591), không mở cửa đón khách (tuyến 6), chạy nhanh, lấn làn xe máy (tuyến 154) và thái độ phục vụ chưa đúng quy định (tuyến 56).

Theo Trung tâm, toàn bộ vụ việc đã được chuyển đến các đơn vị vận tải liên quan để xác minh, xử lý theo quy định nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ.