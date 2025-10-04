TPHCM:

Cầu Bình Phước 1 dài gần 480m, rộng hơn 11m, nối phường An Phú Đông với phường Hiệp Bình được đưa vào sử dụng từ năm 2003. Hiện tĩnh không của cầu khoảng 6m, thấp hơn quy chuẩn. Tháng 8/2022, cầu từng bị tàu va chạm gây hư hỏng dầm chính.

Theo kế hoạch, cầu sẽ được đơn vị thi công nâng thêm 1,25m, đạt tĩnh không thông thuyền tối thiểu 7m, phù hợp quy hoạch luồng đường thủy trên sông Sài Gòn. Dự án dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay.

Hai cầu sắt tạm đang được dựng ở đầu và cuối cầu Bình Phước 1 để xe máy lưu thông trong thời gian nâng tĩnh không cầu chính.

Anh Thắng (công nhân) cho biết, các công đoạn chuẩn bị và lắp đặt cầu sắt tạm dự kiến hoàn thành trong 10 ngày tới để đưa vào sử dụng.

Các cầu thang thép làm lối lên xuống mặt cầu và dầm cầu đang được thi công.

Dự án nâng tĩnh không có tổng vốn gần 111 tỷ đồng; phạm vi thi công dài gần 760m.

Công trình sử dụng hệ thống kích thủy lực đồng bộ lắp dưới trụ và dầm để nâng toàn bộ kết cấu cầu lên 1,25m. Đồng thời, móng trụ và mố cầu sẽ được bổ sung cọc khoan nhồi nhằm tăng khả năng chịu lực.

Trong thời gian thi công, hai cầu sắt tạm đảm nhiệm việc lưu thông xe máy. Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn đang di dời tuyến ống D450 chạy dọc cầu để bàn giao mặt bằng cho dự án.

Các dầm thép dưới chân cầu Bình Phước 1 được gia cố.

Song song với cầu Bình Phước 1 là cầu Bình Phước 2, có quy mô lớn hơn và tĩnh không cao hơn, phục vụ chủ yếu ô tô và xe tải trên quốc lộ 1.

Cùng với Bình Phước 1, cầu Bình Triệu 1 trên quốc lộ 13 vừa hoàn thành nâng thêm 1,08m với tổng vốn hơn 133 tỷ đồng, chiều dài thi công hơn 770 m. Việc nâng tĩnh không hai cây cầu cửa ngõ sẽ không thay đổi cấu trúc mặt cắt ngang hay tải trọng thiết kế, nhưng giúp tàu thuyền lớn lưu thông thuận tiện hơn trên sông Sài Gòn, giảm tải cho đường bộ và tăng kết nối giao thông liên vùng.