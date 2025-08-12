UBND TPHCM vừa có báo cáo gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường về đánh giá kết quả thực hiện và đề xuất chủ trương đầu tư cho Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn tới.

Vượt chỉ tiêu giảm nghèo, nỗ lực thu hẹp khoảng cách thành thị - nông thôn

Trong giai đoạn 2021-2025, TPHCM đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu giảm nghèo, với tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn thành phố giảm còn dưới 0,5%. Đáng chú ý, đến năm 2024, TP đã không còn hộ nghèo theo chuẩn quốc gia. Thành tựu này đạt được nhờ việc đồng bộ hóa các chính sách an sinh xã hội, từ hỗ trợ y tế, giáo dục, tín dụng ưu đãi, đến các chương trình đào tạo nghề và giới thiệu việc làm.

Chỉ riêng trong lĩnh vực giáo dục, TP đã miễn giảm học phí cho hơn 73.000 lượt học sinh và cấp học bổng với tổng kinh phí lên tới 115 tỷ đồng. Trong lĩnh vực y tế, gần nửa triệu thẻ bảo hiểm y tế đã được cấp miễn phí cho các đối tượng khó khăn, với tổng ngân sách gần 420 tỷ đồng.

Khu dân cư ven kênh rạch ở TPHCM. Ảnh: Như Sỹ

Ngoài ra, các chính sách hỗ trợ nhà ở, nước sạch, trợ cấp xã hội, điện sinh hoạt… cũng được triển khai mạnh mẽ. Hàng trăm nghìn hộ dân đã được tiếp cận các chính sách hỗ trợ, góp phần giảm nghèo hiệu quả và bền vững.

Theo định hướng giai đoạn 2026–2030, TPHCM sẽ tiếp tục lồng ghép chương trình giảm nghèo với chương trình xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới thông minh. Chương trình sẽ tập trung vào việc nâng cao chất lượng sống cho người dân, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa khu vực thành thị và nông thôn.

TP xác định ba nhóm mục tiêu trọng tâm: Giảm phân hóa giàu nghèo; đảm bảo người dân tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản như y tế, giáo dục, nhà ở, việc làm, thông tin…; nâng cao năng lực quản lý, giám sát, điều phối chương trình ở tất cả các cấp.

Ứng dụng công nghệ số trong xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo

Một trong những điểm mới đáng chú ý trong đề xuất là việc tăng cường năng lực cán bộ thực hiện chương trình. TP sẽ tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo, đối thoại chính sách để nâng cao hiệu quả triển khai ở cơ sở. Cùng với đó, công tác truyền thông sẽ được đẩy mạnh thông qua các chương trình phát thanh, truyền hình, xuất bản cẩm nang, tài liệu phổ biến chính sách giảm nghèo.

Đặc biệt, TPHCM cũng đề xuất tăng cường ứng dụng công nghệ số và đổi mới sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo. Việc triển khai các mô hình sinh kế gắn với chuyển đổi số sẽ giúp người dân tiếp cận thị trường, nâng cao năng lực sản xuất và kinh doanh.

Nguồn kinh phí thực hiện chương trình sẽ đến từ ngân sách thành phố, ngân sách trung ương, các tổ chức tài chính như Ngân hàng Chính sách xã hội, cùng với sự đóng góp từ các tổ chức xã hội, doanh nghiệp và cộng đồng. TP cũng đề xuất tăng cường huy động nguồn vốn xã hội hóa và kết nối chương trình giảm nghèo với các mô hình khởi nghiệp tại địa phương.

Theo UBND TPHCM, việc gắn kết giảm nghèo với xây dựng nông thôn mới không chỉ là bài toán kinh tế - xã hội mà còn là chiến lược nhân văn, mang tính lâu dài. Mục tiêu cao nhất là không để ai bị bỏ lại phía sau.

Giai đoạn 2026–2030 sẽ là bước chuyển tiếp quan trọng, không chỉ củng cố thành quả giảm nghèo đã đạt được mà còn nâng cao chất lượng cuộc sống người dân trong bối cảnh đô thị hóa và chuyển đổi số ngày càng mạnh mẽ.