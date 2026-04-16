Ngày 16/4, UBND phường Tam Thắng (TPHCM) cho biết vừa họp rà soát hồ sơ pháp lý liên quan khu vui chơi Thỏ Trắng tại số 177 đường Thùy Vân, đồng thời yêu cầu cơ sở ngừng hoạt động do chưa đủ điều kiện theo quy định.

Đây là khu vui chơi ngoài trời lớn nhất tại TP Vũng Tàu (cũ), thu hút đông đảo người dân và du khách vào các dịp cuối tuần, lễ, Tết.

Khu vui chơi Thỏ Trắng bị yêu cầu ngừng hoạt động từ ngày 16/4. Ảnh: ACVT

Theo Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị phường Tam Thắng, khu vui chơi Thỏ Trắng được Công ty Cổ phần Đầu tư giải trí Thỏ Trắng hợp tác đầu tư, đưa vào hoạt động từ năm 2016 tại khu đất Quảng trường TP Vũng Tàu (cũ), nay là khu vực Tháp Tam Thắng.

Tháng 3/2025, doanh nghiệp đề xuất thay đổi địa điểm kinh doanh. Sau đó, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) thống nhất chủ trương cho di dời khu vui chơi sang vị trí mới và chấp thuận quy mô các hạng mục.

UBND TP Vũng Tàu (cũ) cũng hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ thiết kế, thủ tục đầu tư xây dựng, trong đó có cấp phép xây dựng. Tuy nhiên, doanh nghiệp không nộp hồ sơ xin cấp phép theo hướng dẫn.

Dù chưa được cấp phép, từ tháng 6/2025, công ty đã di dời, lắp đặt các thiết bị trò chơi tại địa chỉ mới và đưa vào hoạt động từ tháng 7/2025.

Hiện khu vui chơi có 4 trò chơi cảm giác mạnh, 9 trò chơi thiếu nhi. Ngoài ra, doanh nghiệp còn tự ý dựng thêm 15 ki-ốt bán hàng lưu niệm và một quán ăn rộng khoảng 300m2 để cho thuê kinh doanh.

Một trong các trò chơi cảm giác mạnh tại khu vui chơi Thỏ Trắng. Ảnh: ACVT

Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị phường Tam Thắng cho biết doanh nghiệp mới chỉ cung cấp hồ sơ kiểm định kỹ thuật các trò chơi, chưa có giấy phép xây dựng hoặc các hồ sơ liên quan đến việc lắp dựng công trình phụ trợ theo quy định.

Tại cuộc họp, các phòng chuyên môn xác định khu vui chơi đang hoạt động khi chưa đủ điều kiện pháp lý, đề nghị tạm ngừng toàn bộ hoạt động.

Ông Hà Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBND phường Tam Thắng cho biết, địa phương luôn tạo điều kiện nhưng doanh nghiệp phải tuân thủ quy định. Trước đó, ngày 25/12/2025, phường đã làm việc và hướng dẫn hoàn thiện thủ tục nhưng doanh nghiệp chưa thực hiện.

Do đó, UBND phường yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư giải trí Thỏ Trắng dừng toàn bộ hoạt động khu vui chơi từ ngày 16/4 cho đến khi hoàn tất đầy đủ thủ tục pháp lý. Đồng thời, doanh nghiệp phải tự tháo dỡ các ki-ốt, quán ăn xây dựng không đúng quy định.