Dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân được khởi công xây dựng từ cuối tháng 10/2024 trên khu đất rộng 19,2ha, trải dài 3,2km dọc mặt tiền biển Bãi Sau (TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ). Trong đó, điểm nhấn là quảng trường Thuỳ Vân tọa lạc ngay ngã ba giao giữa đường Lê Hồng Phong và tuyến ven biển Thùy Vân.

Quảng trường Thùy Vân được xây dựng trên diện tích khoảng 16.321m2, gồm các hạng mục: tháp Tam Thắng, nhà ngắm biển, nhà nghỉ chân, đài phun nước và hệ thống cảnh quan, đường dạo bộ, cây xanh, chiếu sáng.

Điểm nhấn nổi bật chính là cụm kiến trúc tháp Tam Thắng với diện tích xây dựng khoảng 3.003m2, bao gồm cụm trụ tháp và hệ thống bậc cấp quảng trường.

Tháp Tam Thắng được hình thành từ tổng cộng 143 cột tháp hình trụ, có tiết đa giác với chiều dài cạnh giao động từ khoảng 0,8-2,4m, chiều cao từ 3,25-30,25m.

Theo UBND TP Vũng Tàu (cũ), biểu tượng Tam Thắng được lấy cảm hứng từ ba ngôi làng Thắng Nhất, Thắng Nhì và Thắng Tam - cội nguồn lịch sử độc bản của Vũng Tàu. Hình dáng tổng thể vươn cao như ba đầu mũi thuyền hướng ra biển lớn, vừa bảo vệ vùng đất khỏi hiểm nguy, vừa thể hiện ý chí mạnh mẽ của một thành phố trẻ trung, sáng tạo và tràn đầy khát vọng vươn mình.

Các trụ tháp được ốp gạch gốm mosaic và sử dụng đèn hắt dưới chân trụ và đỉnh trụ để tạo hiệu ứng ánh sáng vào ban đêm.

Ghi nhận của PV VietNamNet vào ngày 7/8, trên công trường xây dựng quảng trường Thùy Vân có nhiều nhóm công nhân đang khẩn trương thi công các hạng mục phụ trợ. Trong khi đó, 143 trụ tháp Tam Thắng đã được dựng lên, đang tiếp tục hoàn thiện.

Hạng mục đài phun nước phía trước tháp Tam Thắng có diện tích khoảng 700m2, hàng chục công nhân đang tất bật thi công để kịp tiến độ theo kế hoạch.

Bậc cấp quảng trường được lát bằng đá granite và bazan kích thước 40x40cm.

Bên dưới trụ tháp là 2 nhà nghỉ chân (Pavilion), mỗi nhà có diện tích khoảng 100m2, nền lát đá granite.

Theo quan sát, đến nay các hạng mục cảnh quan nội bộ, đường dạo, cây xanh, hệ thống chiếu sáng đã cơ bản hoàn thành. Trong ảnh: một người dân đang ngồi nghỉ chân bên dãy ghế đá trong khuôn viên quảng trường Thùy Vân.

Sau khi hoàn thành, quảng trường Thùy Vân được nhiều người đánh giá là điểm check-in "triệu view" dành cho du khách mỗi khi đặt chân đến biển Vũng Tàu.

Mặc dù dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân vẫn đang trong quá trình thi công, song vào mỗi buổi chiều, khu vực này vẫn thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách đến tham quan, dạo bộ và tắm biển.

Chia sẻ cảm nhận khi đến Bãi Sau trong những ngày này, nhiều du khách bày tỏ sự hào hứng trước diện mạo đang dần thay đổi của trục đường Thùy Vân. Chị Trần Thị Thu Hằng (đến từ tỉnh Lâm Đồng) cho biết: "Dù công trình chưa hoàn thiện, nhưng tôi thấy cảnh quan đã khang trang, sạch đẹp hơn trước. Không gian đi bộ rộng rãi, thoáng đãng, rất phù hợp để dạo mát, ngắm biển và chụp ảnh".

Anh Trần Phúc Lộc (35 tuổi, trú tỉnh Đồng Nai) nhận xét: "Việc chỉnh trang tuyến đường ven biển là rất cần thiết. Hy vọng khi hoàn thành, Bãi Sau sẽ trở thành điểm nhấn du lịch ấn tượng, tạo sức hút đối với mọi người về hình ảnh phố biển văn minh, hiện đại".

Theo chủ đầu tư, đến nay dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân đã hoàn thành hơn 90% khối lượng công việc, phần còn lại chủ yếu là các hạng mục kỹ thuật cao như trạm dịch vụ kỹ thuật ngầm và mái che nghệ thuật. Đơn vị thi công đang huy động tối đa nhân lực, thiết bị và tổ chức tăng ca để bảo đảm tiến độ, khánh thành tổng thể vào dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tới.