XEM CLIP:

Theo ghi nhận của PV VietNamNet vào ngày 27/1, hàng loạt trạm trộn bê tông đang hoạt động tại khu vực bãi sông Hồng, đoạn qua địa bàn phường Lĩnh Nam.

Hình ảnh các trạm trộn bê tông tại bãi sông Hồng thuộc địa bàn phường Lĩnh Nam. Ảnh: Đức Hoàng

Tại nhiều trạm, xe bồn chở bê tông ra vào nườm nượp. Cát, sỏi và vật liệu xây dựng khác được tập kết chất cao như “núi”.

Ảnh: Đức Hoàng

Người dân địa phương phản ánh, hằng ngày các xe bồn di chuyển liên tục gây bụi bặm, ô nhiễm không khí và tiếng ồn, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống. Họ mong muốn cơ quan chức năng sớm xử lý dứt điểm tình trạng vi phạm tại khu vực bãi sông Hồng.

Hàng loạt trạm trộn bê tông hoạt động nhiều năm ngay sát khu dân cư. Ảnh: Đức Hoàng

Theo cổng thông tin điện tử TP Hà Nội, mới đây, UBND phường Lĩnh Nam đã tổ chức buổi làm việc với các doanh nghiệp có trạm trộn bê tông tại khu vực bãi sông Hồng để triển khai xử lý vi phạm theo chỉ đạo của UBND TP.

Báo cáo của UBND phường Lĩnh Nam cho thấy trên địa bàn phường có 16 trạm trộn bê tông tồn tại nhiều năm.

Khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, phường Lĩnh Nam đã nhiều lần kiểm tra, đôn đốc, xử phạt các vi phạm về sử dụng đất, thủ tục xây dựng và môi trường liên quan đến những trạm trộn bê tông này.

UBND phường Lĩnh Nam liên tục yêu cầu các trạm trộn bê tông tại khu vực bãi sông Hồng dừng hoạt động. Ảnh: Đức Hoàng

Phường Lĩnh Nam cũng đã ban hành nhiều văn bản yêu cầu các trạm trộn bê tông dừng hoạt động, tháo dỡ, di dời, hoàn trả hiện trạng. Đáng chú ý, phường đã xử phạt 14/16 trạm với số tiền hơn 2,1 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trên thực tế, các doanh nghiệp có trạm trộn bê tông vẫn bất tuân chỉ đạo của chính quyền địa phương.

Mới đây, UBND phường Lĩnh Nam tiếp tục xây dựng kế hoạch kiểm tra và áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với công trình vi phạm tại khu vực bãi sông Hồng. Kế hoạch được bắt đầu thực hiện từ ngày 31/1.