UBND TPHCM vừa truyền đạt kết luận của Phó Chủ tịch Bùi Xuân Cường tại cuộc họp về công tác khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông. Theo thống kê, trên địa bàn hiện còn 336 điểm có nguy cơ ùn tắc, trong đó 186 điểm nguy cơ cao, tập trung ở khu vực trung tâm và các tuyến cửa ngõ như Xa lộ Hà Nội, Quốc lộ 13, Quốc lộ 1, nút giao An Phú, cảng Cát Lái, Quốc lộ 22…

Ùn tắc giao thông tại TPHCM. Ảnh: Tuấn Kiệt

Nguyên nhân chính được xác định là do hạ tầng giao thông chưa đáp ứng kịp tốc độ tăng của phương tiện, nhiều dự án cùng triển khai khiến mặt đường bị chia cắt; đồng thời, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường và ý thức tham gia giao thông của một bộ phận người dân còn hạn chế.

Để giải quyết, TPHCM thành lập các tổ công tác liên ngành phụ trách xử lý ùn tắc ở từng tuyến, khu vực trọng điểm. Các tổ này sẽ triển khai theo nguyên tắc “5 rõ”: rõ đơn vị, rõ nhiệm vụ, rõ kết quả, rõ thời hạn và rõ trách nhiệm phối hợp.

Thành phố yêu cầu hoàn thành việc thành lập và đi vào hoạt động trước ngày 15/10/2025, phấn đấu xử lý xong các điểm ùn tắc cục bộ trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Khôi phục phà Bình Quới, giảm áp lực cho khu vực lân cận

Cùng với các giải pháp công trình, TPHCM đồng thời đẩy mạnh nhóm giải pháp phi công trình nhằm giảm tải giao thông. Trong đó, đáng chú ý là kế hoạch khôi phục hoạt động phà Bình Quới ngay trong tháng 10/2025.

Phà Bình Quới từng là tuyến kết nối quan trọng giữa hai bờ sông Sài Gòn, song đã tạm ngừng hoạt động từ tháng 6/2024 do vướng thủ tục thuê đất, thuê mặt nước và giấy phép bến. Việc phà dừng hoạt động buộc người dân hai bên sông phải đi vòng qua cầu Bình Triệu 1 hoặc đường Phạm Văn Đồng, khiến thời gian di chuyển kéo dài, chi phí tăng và gây thêm áp lực cho các tuyến đường vốn quá tải.

Theo chỉ đạo mới, Sở Xây dựng - cơ quan thường trực Ban An toàn giao thông TPHCM sẽ phối hợp cùng Công an TP và các đơn vị liên quan hoàn tất thủ tục, khôi phục hoạt động phà trong tháng 10, đảm bảo an toàn và đúng quy định. Song song đó, thành phố cũng tăng cường ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) trong điều hành giao thông, điều chỉnh hệ thống biển báo, đèn tín hiệu và nghiên cứu mở thêm các hướng rẽ phải liên tục cho xe máy ở các giao lộ đủ điều kiện.

Ngoài ra, lực lượng Thanh niên xung phong, doanh nghiệp cảng và chính quyền cơ sở được giao phối hợp điều tiết hàng hóa, phương tiện hợp lý, góp phần giảm ùn tắc khu vực cảng Cát Lái và các tuyến kết nối trọng điểm.