Ngày 27/5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cho biết đang triển khai chương trình lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đô thị đặc biệt.

Theo đó, chương trình được triển khai căn cứ Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới, đồng thời thực hiện Kế hoạch số 81/KH-MTTQ-BTT ngày 21/5/2026 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Đối tượng được mời tham gia gồm cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố. Theo Ban Thường trực, mỗi ý kiến đóng góp của người dân sẽ góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách phục vụ mục tiêu xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại và nghĩa tình.

Người dân có thể tham gia góp ý qua các kênh trực tuyến (Điền vào biểu mẫu); Qua ứng dụng: App "Ứng dụng công dân số" hoặc gọi Tổng đài 1022.

Gửi trực tiếp hoặc qua email: Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM (địa chỉ số 55 đường Mạc Đĩnh Chi, phường Tân Định, TPHCM) hoặc qua email: bdcpl.mttq@tphcm.gov.vn.

Thời gian thực hiện chương trình lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đô thị đặc biệt diễn ra từ nay đến hết ngày 30/6.