Sáng 8/5, Thường trực HĐND TPHCM phối hợp cùng Đại học Luật TPHCM tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề "Luật Đô thị đặc biệt - Đột phá thể chế cho TPHCM".

Phát biểu khai mạc hội thảo, bà Nguyễn Trường Nhật Phượng - Phó Chủ tịch HĐND TPHCM nhấn mạnh, TPHCM từ lâu được xác định là trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước.

Nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước đã dành cho thành phố những cơ chế đặc thù thông qua các Nghị quyết số 54/2017/QH14, số 98/2023/QH15 và Nghị quyết số 260/2025/QH15, mang lại nhiều thành tựu quan trọng.

Bà Phượng cũng thẳng thắn chỉ ra giới hạn của mô hình thí điểm khi bị ràng buộc về thời gian và thiếu đồng bộ với hệ thống pháp luật chung.

Bà Nguyễn Trường Nhật Phượng - Phó Chủ tịch HĐND TPHCM phát biểu khai mạc hội thảo.

"Việc chuyển từ nghị quyết thí điểm sang một đạo luật bền vững là nhu cầu cấp thiết để kiến tạo khung thể chế ổn định, linh hoạt, đáp ứng yêu cầu phát triển dài hạn của thành phố", bà Phượng nhấn mạnh.

Bà Nguyễn Trường Nhật Phượng cũng thông tin, tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vào ngày 27/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã khẳng định sự ủng hộ của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ để thành phố xây dựng dự thảo Luật Đô thị đặc biệt.

Bốn nhóm nội dung trọng tâm

Thường trực HĐND TPHCM xác định 4 nhóm vấn đề cốt lõi cần tập trung thảo luận tại hội thảo.

Thứ nhất, hoàn thiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp của thành phố theo hướng hiện đại, linh hoạt và hiệu quả; đề xuất các quy định về phân cấp, phân quyền gắn với nguyên tắc "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm".

Thứ hai, xây dựng cơ chế huy động và khai thác hiệu quả các nguồn lực đất đai, tài chính; khuyến khích khu vực tư nhân tham gia phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội, y tế và giáo dục.

Thứ ba, thiết kế các điều khoản mang tính kiến tạo cho các lĩnh vực đột phá như tài chính, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, xuất phát từ những bất cập thực tiễn đã bộc lộ trong quá trình triển khai các nghị quyết đặc thù.

Thứ tư, xây dựng cơ chế đột phá trong thu hút chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành; đảm bảo thu nhập hợp lý cho cán bộ, công chức, viên chức gắn với kết quả thực thi, đồng thời bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

"Đột phá của đột phá về thể chế"

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, thành phố đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương để xây dựng dự án Luật Đô thị đặc biệt - một dự án luật được đánh giá có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với định hướng phát triển thành phố trong giai đoạn mới.

Về tình hình kinh tế - xã hội, ông Cường cho biết năm 2025, TPHCM đạt mức tăng trưởng GRDP 8,3% - cao nhất trong giai đoạn 2021-2025. Quý I/2026, GRDP thành phố tiếp tục tăng 8,27%. Dù chưa đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, đây vẫn là kết quả tích cực trong bối cảnh nhiều thách thức hiện nay.

"Luật Đô thị đặc biệt sẽ là đột phá của đột phá về thể chế, có ý nghĩa quyết định đối với năng lực cạnh tranh và vị thế của TPHCM trong khu vực và quốc tế", lãnh đạo UBND TP nhấn mạnh.

Toàn bộ ý kiến đóng góp tại hội thảo sẽ được Thường trực HĐND TP và Đại học Luật TPHCM tổng hợp, báo cáo lên Thành ủy, Ban Chỉ đạo xây dựng Luật và các cơ quan Trung ương.