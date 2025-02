Đây là một trong những nội dung được xây dựng trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

TPHCM muốn làm chủ các công nghệ số chiến lược. Ảnh: Lê Mỹ

Theo đó, TPHCM đặt mục tiêu đến năm 2030 kinh phí chi cho nghiên cứu phát triển (R&D) đạt 2% GRDP; bố trí ít nhất 3% tổng chi ngân sách hằng năm cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tăng dần theo yêu cầu phát triển.

Phấn đấu trở thành một trong các trung tâm công nghiệp công nghệ số của cả nước; thuộc nhóm 100 thành phố có hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năng động nhất toàn cầu; nhóm 3 tỉnh, thành đứng đầu về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Tỷ lệ doanh nghiệp công nghệ số dẫn đầu cả nước. Thu hút một số tổ chức, doanh nghiệp công nghệ hàng đầu thế giới đặt trụ sở, nhà máy, trung tâm nghiên cứu, sản xuất tại thành phố.

Tiềm lực, trình độ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thuộc nhóm các địa phương dẫn đầu trong cả nước: hình thành 5.000 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và ít nhất 05 trung tâm nghiên cứu ứng dụng, đổi mới sáng tạo tiệm cận trình độ quốc tế (CoE) trong các lĩnh vực trọng tâm; thúc đẩy, hỗ trợ hình thành 5 - 10 doanh nghiệp công nghệ lớn; nguồn nhân lực nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo đạt 12 người/vạn dân; số lượng công bố khoa học quốc tế tăng trung bình 10%/năm; số lượng đơn đăng ký sáng chế, văn bằng bảo hộ sáng chế tăng trung bình 16 - 18%/năm, tỉ lệ khai thác thương mại hóa từ kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo 8 - 10%.

TPHCM thuộc nhóm 5 tỉnh dẫn đầu cả nước về năng lực cạnh tranh, phát triển Chính quyền số; tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến của người dân và doanh nghiệp đạt trên 80%; tỉ lệ giao dịch không dùng tiền mặt đạt trên 80%; tỉ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo đạt trên 40% tổng số doanh nghiệp; thành phố thuộc nhóm các địa phương dẫn đầu về an toàn, an ninh không gian mạng, an ninh dữ liệu và bảo vệ dữ liệu; phát triển xã hội số, công dân số, công nghiệp văn hoá số đạt mức cao trong cả nước, góp phần quan trọng, xây dựng, phát triển giá trị văn hoá, xã hội, con người Việt Nam.

Tỷ lệ đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế ở mức trên 55%.

Phấn đầu kinh tế số đóng góp khoảng 40% GRDP; phát triển mới ít nhất một khu CNTT tập trung. Thu hút ít nhất 3 tổ chức, doanh nghiệp hàng đầu thế giới đặt trụ sở, đầu tư nghiên cứu, sản xuất tại TPHCM

Phát triển hạ tầng số hiện đại, từng bước làm chủ một số công nghệ chiến lược, công nghệ số như trí tuệ nhân tạo, IoT, vi mạch bán dẫn, chuỗi khối, điện toán đám mây, dữ liệu lớn, thông tin di động 5G, 6G thông tin vệ tinh và một số công nghệ mới nổi.

Duy trì vị trí dẫn đầu về hạ tầng tính toán, hạ tầng viễn thông, hạ tầng trung tâm dữ liệu, phủ sóng 5G toàn thành phố. Tập trung xây dựng thành phố trở thành đô thị thông minh.

Phát triển dữ liệu tạo nền tảng cho triển khai, bảo đảm cung cấp dữ liệu số cho các dịch vụ công trực tuyến, kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu các ngành, chia sẻ dữ liệu thông suốt giữa các cơ quan nhà nước, cung cấp các bộ dữ liệu mở và có giá trị khai thác cao theo quy định của pháp luật để phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Đẩy mạnh phát triển chính quyền số, quản lý, điều hành trên nền tảng số dựa vào dữ liệu.

Tầm nhìn đến năm 2045, TPHCM phấn đấu trở thành trung tâm nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao khu vực Đông Nam Á vào năm 2045 với hệ sinh thái khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo bền vững, góp phần đưa thành phố phát triển, có thu nhập bình quân đầu người thuộc nhóm cao nhất cả nước.

Phấn đấu hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tiệm cận nhóm 50 đô thị dẫn đầu trên thế giới; có ít nhất 05 trung tâm nghiên cứu ứng dụng, đổi mới sáng tạo đạt chuẩn quốc tế; quy mô kinh tế số đạt tối thiểu 50% GRDP.

Để thực hiện các mục tiêu trên, TPHCM đưa ra các nhiệm vụ và giải pháp như: nâng cao nhận thức, đột phá về đổi mới tư duy, xác định quyết tâm chính trị mạnh mẽ, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, tạo xung lực mới, khí thế mới trong toàn xã hội về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Khẩn trương, quyết liệt hoàn thiện các chủ trương, chính sách; xoá bỏ mọi tư tưởng, quan niệm, rào cản đang cản trở sự phát triển; đưa thể chế thành một lợi thế cạnh tranh; tăng cường đầu tư, hoàn thiện hạ tầng, phát triển, trọng dụng nhân lực chất lượng cao, nhân tài đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị; nâng cao hiệu quả quản trị, hiệu lực quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, bảo đảm quốc phòng và an ninh; thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong doanh nghiệp; tăng cường hợp tác quốc tế...

Để thực hiện, TPHCM sẽ thành lập Ban Chỉ đạo thành phố về triển khai thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, do ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy làm trưởng ban.