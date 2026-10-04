Dải hội tụ nhiệt đới vắt ngang khu vực khiến Nam Bộ bước vào đợt mưa lớn diện rộng từ ngày 4/10, kéo dài đến khoảng 10/10, nguy cơ gây ngập cục bộ tại các đô thị.

Dải hội tụ nhiệt đới gây mưa lớn diện rộng

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ, từ ngày 4/10 đến 13/10/2026, thời tiết khu vực Nam Bộ chịu sự chi phối trực tiếp của dải hội tụ nhiệt đới vắt ngang qua khu vực.

Từ ngày 4/10, mưa trên địa bàn Nam Bộ có xu hướng gia tăng rõ rệt. Mưa vừa, mưa to xuất hiện ở nhiều nơi, tập trung chủ yếu vào chiều và tối.

Thời tiết Nam Bộ lại bước vào đợt mưa lớn. Ảnh: Tuấn Hùng

Các chuyên gia khí tượng nhận định, trong đợt mưa này, thời tiết được dự báo diễn biến khá phức tạp, không duy trì một kiểu thời tiết cố định. Bên cạnh những ngày mưa tập trung vào chiều và tối, một số thời điểm có thể xuất hiện mưa ngay từ buổi sáng. Xen kẽ trong đợt mưa cũng có những khoảng thời gian giảm mưa.

Đáng chú ý, mưa có thể xảy ra trên diện rộng, đồng thời có nơi xuất hiện mưa lớn cục bộ. Vì vậy, người dân cần theo dõi sát các bản tin dự báo, đặc biệt trong những ngày mưa gia tăng.

Với lượng mưa gia tăng trong nhiều ngày, các khu vực đô thị ở Nam Bộ được cảnh báo nguy cơ xảy ra ngập úng cục bộ, nhất là tại những nơi có hệ thống thoát nước hạn chế hoặc thường xuyên ngập khi mưa lớn.

Cơ quan khí tượng đặc biệt lưu ý khả năng mưa lớn cục bộ xuất hiện vào thời điểm chiều tối, trùng với giờ tan tầm. Điều này có thể ảnh hưởng đáng kể đến việc đi lại của người dân, làm gia tăng nguy cơ ùn tắc giao thông trên các tuyến đường đô thị.

Mưa lớn kéo dài đến hết ngày 10/10

Theo dự báo, đợt mưa diện rộng tại Nam Bộ sẽ duy trì đến hết ngày 10/10. Trong khoảng thời gian này, mưa vừa, mưa to tiếp tục xuất hiện ở nhiều nơi, có thời điểm mưa tăng mạnh và xảy ra trên diện rộng.

Sau ngày 10/10, thời tiết Nam Bộ mới có xu hướng chuyển biến theo hướng tích cực hơn. Khi dải hội tụ nhiệt đới hạ dần trục về phía Nam và suy yếu, phạm vi mưa được dự báo thu hẹp, cường độ mưa cũng giảm dần.

Tuy nhiên, từ ngày 11-13/10, Nam Bộ vẫn chịu ảnh hưởng nhất định của hoàn lưu và các hình thế gây mưa. Do đó, mưa vẫn có khả năng xuất hiện, dù xu hướng chung là giảm so với giai đoạn cao điểm trước đó.