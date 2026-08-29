UBND TPHCM vừa ban hành Quyết định 67/2026/QĐ-UBND quy định về điều kiện tách thửa, hợp thửa và diện tích tối thiểu được tách thửa trên toàn địa bàn thành phố. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 28/8/2026.

Quy định mới thay thế các quy định trước đây của TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, được áp dụng thống nhất trên toàn địa bàn TPHCM mới.

Đối với đất ở, theo quy định mới, diện tích tối thiểu sau khi tách được phân thành 5 khu vực. Tại khu vực 1, gồm nhiều phường thuộc khu vực đô thị trung tâm, thửa đất ở hình thành và thửa đất còn lại sau tách phải có diện tích tối thiểu 36m2, đồng thời chiều rộng và chiều sâu không nhỏ hơn 3m.

Tại khu vực 2, diện tích tối thiểu là 50m2, chiều rộng và chiều sâu đều không nhỏ hơn 4m. Khu vực 3 áp dụng mức tối thiểu 60m2, với chiều rộng và chiều sâu không nhỏ hơn 4m.

Trong khi đó, khu vực 4 yêu cầu diện tích tối thiểu 80m2, chiều rộng và chiều sâu không nhỏ hơn 5m; khu vực 5 có mức cao nhất là 100m2, đồng thời yêu cầu chiều rộng và chiều sâu tối thiểu 5m.

Các khu vực cụ thể như sau:

Khu vực Thửa đất ở hình thành và thửa đất ở còn lại sau khi tách Khu vực 1, gồm các phường: Sài Gòn, Tân Định, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Nhiêu Lộc, Xóm Chiếu, Khánh Hội, Vĩnh Hội, Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn, Bình Tây, Bình Tiên, Bình Phú, Phú Lâm, Chánh Hưng, Phú Định, Diên Hồng, Vườn Lài, Hòa Hưng, Minh Phụng, Bình Thới, Hòa Bình, Phú Thọ, Gia Định, Bình Thạnh, Bình Lợi Trung, Thạnh Mỹ Tây, Bình Quới, Hạnh Thông, An Nhơn, Gò Vấp, An Hội Đông, Thông Tây Hội, An Hội Tây, Đức Nhuận, Cầu Kiệu, Phú Nhuận, Tân Sơn Hòa, Tân Sơn Nhất, Tân Hòa, Bảy Hiền, Tân Bình, Tân Sơn, Tây Thạnh, Tân Sơn Nhì, Phú Thọ Hòa, Tân Phú, Phú Thạnh. Tối thiểu 36m2, chiều rộng và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 3m. Khu vực 2, gồm các phường: Tân Thuận, Phú Thuận, Tân Mỹ, Tân Hưng, Bình Đông, Đông Hưng Thuận, Trung Mỹ Tây, Tân Thới Hiệp, Thới An, An Phú Đông, An Lạc, Bình Tân, Tân Tạo, Bình Trị Đông, Bình Hưng Hòa, Hiệp Bình, Thủ Đức, Tam Bình, Linh Xuân, Tăng Nhơn Phú, Long Bình, Long Phước, Long Trường, Cát Lái, Bình Trưng, Phước Long, An Khánh. Tối thiểu 50m2, chiều rộng và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 4m. Khu vực 3, gồm các phường: Đông Hòa, Dĩ An, Tân Đông Hiệp, An Phú, Bình Hòa, Lái Thiêu, Thuận An, Thuận Giao, Thủ Dầu Một, Phú Lợi, Chánh Hiệp, Bình Dương, Hòa Lợi, Phú An, Tây Nam, Long Nguyên, Bến Cát, Chánh Phú Hòa, Vĩnh Tân, Bình Cơ, Tân Uyên, Tân Hiệp, Tân Khánh, Thới Hòa, Vũng Tàu, Tam Thắng, Rạch Dừa, Phước Thắng, Long Hương, Bà Rịa, Tam Long, Tân Hải, Tân Phước, Phú Mỹ, Tân Thành, Đặc khu Côn Đảo. Tối thiểu 60m2, chiều rộng và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 4m. Khu vực 4, gồm các xã: Vĩnh Lộc, Tân Vĩnh Lộc, Bình Lợi, Tân Nhựt, Bình Chánh, Hưng Long, Bình Hưng, Bình Khánh, An Thới Đông, Cần Giờ, Thạnh An, Củ Chi, Tân An Hội, Thái Mỹ, An Nhơn Tây, Nhuận Đức, Phú Hòa Đông, Bình Mỹ, xã Đông Thạnh, Hóc Môn, Xuân Thới Sơn, Bà Điểm, Nhà Bè, Hiệp Phước, Châu Pha, Long Hải, Long Điền, Phước Hải, Đất Đỏ, Nghĩa Thành, Ngãi Giao, Kim Long, Châu Đức, Bình Giã, Xuân Sơn, Hồ Tràm, Xuyên Mộc, Hòa Hội, Bàu Lâm, Hòa Hiệp, Bình Châu, Long Sơn. Tối thiểu 80m2, chiều rộng và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 5m. Khu vực 5, gồm các xã: Thường Tân, Bắc Tân Uyên, Phú Giáo, Phước Hòa, Phước Thành, An Long, Trừ Văn Thố, Bàu Bàng, Long Hòa, Thanh An, Dầu Tiếng, Minh Thạnh. Tối thiểu 100m2, chiều rộng và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 5m.

Với đất nông nghiệp, quy định mới đưa ra hai ngưỡng diện tích. Cụ thể, thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại sau khi tách phải có diện tích tối thiểu 500m2 đối với đất trồng cây hằng năm và đất nông nghiệp khác.

Đối với các loại đất khác như đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất chăn nuôi tập trung, diện tích tối thiểu được nâng lên 1.000m2.

Bên cạnh yêu cầu về diện tích, việc tách thửa phải đáp ứng các điều kiện theo Luật Đất đai, trong đó có yêu cầu về lối đi và kết nối với đường giao thông công cộng. Trường hợp dành một phần đất ở hoặc đất có đất ở và đất khác trong cùng thửa để làm lối đi thì không phải chuyển mục đích sử dụng đất đối với phần diện tích dùng làm lối đi. UBND cấp xã có trách nhiệm xem xét, xác nhận lối đi phù hợp với hạ tầng kỹ thuật, yêu cầu thoát nạn và phòng cháy, chữa cháy.

Quy định mới đưa ra yêu cầu quản lý chặt việc tách thửa, trong đó chính quyền địa phương phải kịp thời ngăn chặn trường hợp lợi dụng việc tách thửa để phân lô, đầu cơ, kinh doanh bất động sản không đúng quy định.











