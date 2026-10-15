Để bù đắp nguồn cung vật liệu cho các dự án đầu tư công, TPHCM dự kiến đưa khoảng 55 triệu m³ cát biển vào san lấp, đồng thời cho phép khai thác mỏ đá sâu thêm 50-100m.

Sáng 15/10, tại hội nghị sơ kết tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2026, ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM (Sở NN-MT), cho biết thành phố sẽ sử dụng khoảng 55 triệu m³ cát biển ngoài khơi làm vật liệu san lấp cho các công trình hạ tầng.

Theo ông Thắng, nhu cầu vật liệu san lấp cho các dự án hiện cần khoảng 44 triệu m³ nhưng nguồn cung mới đáp ứng 5-8 triệu m³. Để bảo đảm vật liệu cho đầu tư công, Sở NN-MT triển khai ba giải pháp.

Thứ nhất, thành phố lần đầu tích hợp quy hoạch, cho phép tăng độ sâu khai thác các mỏ đá tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương cũ thêm 50-100m để nâng sản lượng.

Thứ hai, thành phố rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục cấp phép, gia hạn và nâng công suất mỏ từ 67-70 ngày xuống còn 20 ngày.

Thứ ba, Sở đồng thời vận dụng Luật Phát triển đô thị để đơn giản hóa, miễn giảm một số thủ tục về đất đai, môi trường đối với các mỏ nâng công suất hoặc gia hạn.

Hội nghị sơ kết tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2026 do UBND TPHCM tổ chức sáng 15/10. Ảnh: P.C

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Tài chính Hoàng Vũ Thảnh cho biết, đến hết ngày 30/9, TPHCM giải ngân khoảng 111.500 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 75,5% kế hoạch Thủ tướng giao. Để hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch năm, thành phố cần giải ngân thêm khoảng 36.100 tỷ đồng trong quý 4.

Sở Tài chính đề nghị các sở chuyên ngành hỗ trợ rút ngắn thủ tục, tháo gỡ vướng mắc theo từng dự án, đồng thời xác định rõ cơ quan chủ trì, thời hạn và kết quả cần hoàn thành.

Về các dự án trọng điểm, Giám đốc Sở Xây dựng Trần Quang Lâm cho biết, từ đầu năm đến nay, thành phố đã động thổ, khởi công 19 dự án. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công tại các dự án giao thông trọng điểm đạt 95%; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật tại các dự án PPP đạt 80%.

TPHCM sẽ sử dụng cát biển để làm vật liệu san lấp tại dự án đầu tư công. Ảnh: Phước Sáng

Theo ông Lâm, các dự án PPP và dự án tư nhân trước đây gặp vướng mắc do thiếu hướng dẫn về phương thức thanh toán kết hợp bằng đất và ngân sách, thời điểm giao đất cũng như cách xác định giá đất. Nghị định 377/2026 vừa ban hành đã tháo gỡ các nút thắt trong thẩm định, phê duyệt và ký kết hợp đồng.

Ngoài ra, Luật Phát triển đô thị có hiệu lực từ ngày 1/10 cho phép áp dụng cơ chế cấp bách đối với các dự án lớn, quan trọng, trong đó tách công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai trước, thực hiện song song các thủ tục và tăng quyền chủ động cho nhà đầu tư trong lập thiết kế, dự toán.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được: TPHCM sẽ thưởng xứng đáng, thưởng bằng công trình Chủ tịch Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, để đạt tăng trưởng 10,02% năm 2026, TPHCM phải tăng 13,23% trong quý 4 và giải ngân 100% vốn đầu tư công. Dù nhiều thách thức, ông tin tưởng thành phố sẽ phát huy tinh thần vượt khó, hoàn thành mục tiêu.