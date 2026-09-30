Chiều 30/9, Sở Dân tộc và Tôn giáo TPHCM phối hợp Hội Tin học TPHCM tổ chức hội thảo “Chuyển đổi số trong gìn giữ bản sắc và thúc đẩy phát triển lĩnh vực dân tộc - tôn giáo”, với hơn 200 đại biểu tham dự.

Phát biểu khai mạc, ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TPHCM, cho biết Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là một trong những đột phá quan trọng hàng đầu.

Theo ông Thắng, yêu cầu đặt ra hiện nay là đổi mới phương thức quản trị, khai thác hiệu quả dữ liệu và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp.

Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TPHCM phát biểu khai mạc hội thảo.

Đối với lĩnh vực dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, chuyển đổi số không chỉ phục vụ công tác quản lý nhà nước mà còn được kỳ vọng hỗ trợ bảo tồn bản sắc, lan tỏa các giá trị văn hóa và mở rộng cơ hội phát triển cho cộng đồng các dân tộc, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số.

TPHCM hiện có 13 tôn giáo, hơn 3.000 cơ sở thờ tự, khoảng 9.300 chức sắc, gần 4.800 chức việc và hơn 2,8 triệu tín đồ.

Theo lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo, quy mô và sự đa dạng này tạo nên nguồn lực văn hóa phong phú, góp phần hình thành bản sắc của Thành phố. Tuy nhiên, đây cũng là thách thức đối với công tác quản lý, nhất là trong việc cập nhật dữ liệu, nắm bắt tình hình cơ sở, thực hiện chính sách và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống.

Các đại biểu và đại diện các tổ chức tôn giáo, tín ngưỡng tham dự hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung trao đổi những giải pháp ứng dụng công nghệ gắn với thực tiễn của lĩnh vực dân tộc, tôn giáo.

Một trong những nội dung được quan tâm là phát triển chuỗi giá trị ẩm thực Halal. Chuyển đổi số và thương mại điện tử có thể hỗ trợ truy xuất nguồn gốc, minh bạch thông tin sản phẩm, xây dựng thương hiệu và kết nối thị trường tiêu thụ.

Qua đó, công nghệ không chỉ phục vụ quản lý mà còn có thể trở thành công cụ hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, tạo thêm cơ hội cho doanh nghiệp và cộng đồng tham gia thị trường Halal.

Tại sự kiện, Sở Dân tộc và Tôn giáo TPHCM và Hội Tin học TPHCM ký biên bản ghi nhớ hợp tác. Theo nội dung hợp tác, hai bên sẽ phối hợp huy động nguồn lực công nghệ, phổ cập kỹ năng số, phát triển các “điểm đến số” và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo.

Lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo TPHCM cho biết định hướng xuyên suốt là xây dựng dữ liệu phục vụ quản lý và phát triển; lấy con người làm trung tâm của ứng dụng công nghệ; đồng thời gắn đổi mới với gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo. “Hiệu quả phục vụ là thước đo của chuyển đổi số”, lãnh đạo Sở nhấn mạnh.