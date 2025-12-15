Theo đó, việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử được thực hiện từ ngày 15/12/2025 và kết thúc vào 17h ngày 01/02/2026, trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

Riêng thứ Bảy ngày 31/01/2026 và Chủ nhật ngày 01/02/2026, Tiểu ban Nhân sự của Ủy ban bầu cử thành phố sẽ bố trí cán bộ trực tiếp để tiếp nhận hồ sơ, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người ứng cử.

Hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 được thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 40/NQ-HĐBCQG của Hội đồng bầu cử quốc gia. Thành phần hồ sơ bao gồm đơn ứng cử, sơ yếu lý lịch, tiểu sử tóm tắt, bản kê khai tài sản, thu nhập và ảnh chân dung theo đúng mẫu quy định.

Hội nghị hiệp thương lần thứ I, thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2026-2031 hôm 8/12. Ảnh: NLĐ

Người ứng cử có trách nhiệm kê khai đầy đủ, trung thực các nội dung trong hồ sơ, ký tên vào từng trang văn bản và bảo đảm hồ sơ được xác nhận, đóng dấu giáp lai theo quy định. Việc kê khai có thể thực hiện bằng hình thức viết tay hoặc đánh máy nhưng phải đúng mẫu do Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành.

Người ứng cử Đại biểu Quốc hội (bao gồm cả diện được giới thiệu và tự ứng cử) cần chuẩn bị 2 bộ hồ sơ để nộp về Ủy ban Bầu cử TP. Đối với các ứng cử viên Đại biểu HĐND TP chỉ cần nộp 1 bộ hồ sơ.

Đối với giấy chứng nhận sức khỏe, người ứng cử không chuyên trách không phải nộp kèm trong hồ sơ. Các trường hợp được giới thiệu ứng cử để làm đại biểu Quốc hội hoặc đại biểu HĐND thành phố hoạt động chuyên trách phải nộp giấy khám sức khỏe kết luận đủ sức khỏe, được cấp trong thời hạn không quá 6 tháng tính đến tháng 3/2026, tại các bệnh viện hạng I theo danh mục quy định.

Về địa điểm, Sở Nội vụ TPHCM tại số 159 đường Pasteur, phường Xuân Hòa được chỉ định là nơi duy nhất tiếp nhận hồ sơ. Tuy nhiên, trước khi mang hồ sơ giấy đến nộp trực tiếp, ứng cử viên phải hoàn tất việc khai đơn ứng cử và tiểu sử tóm tắt trực tuyến. Thao tác này được thực hiện trên trang thông tin điện tử của Hội đồng bầu cử quốc gia tại địa chỉ http://hoidongbaucu.quochoi.vn.

Ủy ban bầu cử TPHCM đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân liên quan quan tâm, phối hợp triển khai, đồng thời thông tin rộng rãi để bảo đảm công tác tiếp nhận hồ sơ ứng cử được thực hiện đúng quy định, đúng tiến độ, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn TP.