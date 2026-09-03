Thông tin trên được ông Võ Khánh Hưng - Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM, nêu tại phiên giải trình về cải cách hành chính chiều 3/9. Việc điều chỉnh nhằm phù hợp thực tế quản lý, khi nhiều địa phương phản ánh một số hư hỏng trên đường từ 4 làn xe trở lên chưa được khắc phục kịp thời, ảnh hưởng việc đi lại của người dân.

Ông Võ Khánh Hưng - Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM.

Hiện thành phố quản lý quốc lộ, đường tỉnh, đường đô thị cấp đô thị và cấp khu vực; cấp xã quản lý đường đô thị cấp nội bộ, đường xã, đường thôn. Riêng đặc khu Côn Đảo quản lý toàn bộ đường và vỉa hè trên địa bàn.

Sở Xây dựng quản lý 1.341 tuyến đường, dài hơn 4.047km, trong đó 402 tuyến từ 4 làn xe trở lên, dài khoảng 796km; cùng 808 cầu đường bộ, chiếm hơn 51% số cầu toàn thành phố.

Cấp xã quản lý 60.591 tuyến đường, dài hơn 16.076km, chiếm gần 98% số tuyến và khoảng 80% chiều dài đường bộ.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM cho biết thêm Sở đã nhận đề xuất của 132 xã, phường về phân cấp quản lý đường bộ, hạ tầng kỹ thuật. Một số tiêu chí tại Quyết định 36/2025 được đánh giá cần điều chỉnh để phù hợp mô hình chính quyền hai cấp và năng lực quản lý thực tế.

Sở Xây dựng TPHCM đang nghiên cứu tăng thẩm quyền quản lý đường bộ cho cấp xã. Ảnh: Nguyễn Huế

Theo phương án nghiên cứu, TPHCM sẽ đẩy mạnh phân cấp cho cấp xã đối với các công trình phù hợp phạm vi, tính chất, quy mô và khả năng quản lý của địa phương.

Thành phố tiếp tục quản lý các tuyến liên vùng, quy mô lớn, quan trọng. Trong phạm vi Vành đai 2, cơ bản giữ phân cấp hiện nay; ngoài Vành đai 2, thành phố quản lý quốc lộ, tỉnh lộ, các tuyến trục chính, vành đai, đường trên cao và các tuyến kết nối đầu mối giao thông lớn.

Các tuyến còn lại giao cấp xã quản lý; cấp nào quản lý đường sẽ quản lý cả vỉa hè. Dự kiến Sở Xây dựng giảm còn 1.014 tuyến, dài 3.408km, trong khi cấp xã quản lý 60.918 tuyến, dài hơn 16.715km, kèm nguồn kinh phí duy tu, bảo trì.

Cần gỡ vướng chuyện có tiền nhưng không được sửa đường

Kết luận phần giải trình của Sở Xây dựng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Trường Nhật Phượng thống nhất với đề xuất của Sở về việc tiếp tục rà soát các tiêu chí phân cấp theo Quyết định 36.

Bà Phượng cho rằng việc sửa đổi Quyết định 36 đã đủ cơ sở và cần được thực hiện khẩn trương để phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Trường Nhật Phượng phát biểu kết luận tại phiên giải trình

Theo bà, hiện nay khi xảy ra sự cố trên đường, các địa phương và Sở Xây dựng đều phối hợp xử lý khá nhanh. Tuy nhiên, việc phân cấp, ủy quyền chưa phù hợp hoàn toàn vẫn dẫn đến một số trường hợp chậm trễ.

Đáng chú ý, có địa phương muốn duy tu, sửa chữa công trình nhưng không có nguồn lực trong khi nơi có đủ nguồn lực lại không được phân cấp quản lý tuyến đường nên không thể chủ động thực hiện.

Do đó, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM đề nghị Sở Xây dựng khẩn trương tham mưu UBND TP điều chỉnh Quyết định 36, bảo đảm việc phân cấp gắn với nguồn lực và phù hợp thực tế quản lý tại cơ sở.