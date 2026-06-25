Tại cuộc họp báo về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố chiều 25/6, ông Trịnh Quốc Dũng - Phó trưởng Phòng Hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng TPHCM) cho biết, từ đầu năm 2026, thành phố xảy ra 37 trận mưa với lượng mưa từ 10mm đến trên 80mm. Trong đó, có 10 trận hơn 50mm.

Thời gian mưa tập trung cao điểm kéo dài từ 1-2 giờ, gây áp lực đáng kể lên hệ thống thoát nước và gây ngập cục bộ tại một số khu vực.

Qua thống kê, trên địa bàn TPHCM và các khu vực giáp ranh ghi nhận 34 tuyến đường ngập nặng. Trong đó, có 26 tuyến ngập do mưa và 8 tuyến ngập do triều cường.

Ngập sâu trên đường Lê Văn Lương do mưa lớn. Ảnh: Phước Sáng

4 nguyên nhân cốt lõi

Sở Xây dựng TPHCM chỉ ra 4 nguyên nhân cốt lõi khiến các giải pháp chống ngập vẫn chưa đạt được kỳ vọng.

Trước hết là sự thiếu đồng bộ hạ tầng khi cống chính, cống nhánh và cửa xả được đầu tư lệch pha, kênh rạch bị cải tạo cắt khúc. Tình trạng lấn chiếm, san lấp và tự ý nâng nền cục bộ càng làm thay đổi dòng chảy, dồn nước về vùng trũng.

Thứ 2 là thiếu dữ liệu thời gian thực. Việc chia sẻ thông tin về mưa, triều cường và lịch vận hành hồ chứa thượng nguồn giữa các cơ quan còn hạn chế, khiến việc điều tiết trạm bơm, van ngăn triều bị động khi mưa lớn gặp triều cao.

Bên cạnh yếu tố kỹ thuật, ý thức cộng đồng là trở lực lớn. Thói quen xả rác bừa bãi vẫn gây tắc nghẽn hố ga, nghẹt dòng chảy và làm sông rạch tái ô nhiễm.

Cuối cùng là quy hoạch lỗi thời, chưa tích hợp kịch bản biến đổi khí hậu. Đặc biệt, tình trạng sụt lún nền đất nhanh từ 20–50cm cùng quá trình bê tông hóa đã vô hiệu hóa cao độ thiết kế của hệ thống đê bao, cống, trạm bơm hiện hữu.