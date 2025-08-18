Năm 2006, UBND tỉnh Bình Dương (nay là TPHCM) có chủ trương thu hồi khu đất rộng 24,8 ha nằm giữa trung tâm TP Thủ Dầu Một (nay là phường Thủ Dầu Một, TPHCM) để thực hiện dự án khu dân cư. Khu đất nằm gần giao lộ giữa Đại lộ Bình Dương với đường Yersin.

UBND tỉnh Bình Dương cũ sau đó chấp thuận chủ trương đầu tư, giao cho Công ty TNHH Xây dựng - đầu tư - kinh doanh địa ốc Tân Vũ Minh (Công ty Tân Vũ Minh) để thực hiện dự án khu dân cư Thế kỷ 21 với kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn cho TP Thủ Dầu Một thời điểm đó.

Tuy nhiên, sau 10 năm triển khai, chủ đầu tư vẫn chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, chưa đầu tư xây dựng hạ tầng... dù cơ quan chức năng liên tục đôn đốc, yêu cầu thực hiện theo đúng tiến độ. Việc chậm triển khai dự án đã gây ra nhiều hệ lụy cho người dân trong vùng quy hoạch.

Bà Huỳnh Thị Tiến, sống tạm trong khu vực dự án, cho biết dự án bị bỏ không nhiều năm. Buổi tối không có người qua lại, nhiều thanh niên tụ tập hút chích gây mất an toàn, an ninh trật tự.

UBND tỉnh Bình Dương nhiều lần gia hạn nhưng dự án vẫn “án binh bất động”. Cả khu vực rộng hàng chục ha cỏ mọc um tùm, lác đác một số ít căn nhà tạm bợ, xuống cấp tạo hình ảnh nhếch nhác.

Trước thực trạng này, tháng 12/2016, theo đề nghị của Sở Xây dựng, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành quyết định bãi bỏ quyết định phê duyệt dự án trước đó; thu hồi khu đất và bàn giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất (thuộc Sở TN-MT Bình Dương cũ) làm chủ đầu tư, để thực hiện dự án Công viên Phú Cường bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Theo kế hoạch, dự án Công viên Phú Cường xây dựng các công trình như hồ điều tiết nước; công viên cây xanh, khu vui chơi; các công trình công cộng; khu tái định cư và được thực hiện trong giai đoạn 2017-2019.

Tuy nhiên, kế hoạch triển khai dự án vấp phải phản ứng của người dân, vì xung quanh khu vực này đã có nhiều công viên, mảng xanh. Hơn nữa, người dân mong muốn chính quyền quy hoạch khu “đất vàng” này đúng nghĩa để mang lại hiệu quả. Vị trí khu đất chỉ cách Công viên Thủ Dầu Một khoảng 1km.

Một lần nữa, dự án này lại tiếp tục bị “treo”, gây khổ sở cho người dân. Một số hộ đã nhận đền bù và di dời, nhưng nhiều hộ khác vẫn sống trong vùng quy hoạch, luôn thấp thỏm lo lắng

Do đất nằm trong quy hoạch nên người dân không được mua bán, xây dựng, sửa chữa dẫn đến tình trạng nhiều căn nhà xuống cấp trầm trọng...

Đường sá không được tu bổ, người dân đi lại khó khăn, nguy cơ mất an toàn cao. Rác thải chất đống trong khu vực dự án.

Ngoài ra, khu vực này cũng xuất hiện tình trạng mua bán, chuyển nhượng đất trái phép. Chính quyền địa phương mới đây phải cắm biển cảnh báo.

Chính quyền địa phương cũng nhiều lần vận động, thuê máy móc nhân công tới phát quang cỏ dại, dọn vệ sinh bên trong khu vực dự án.

Theo tìm hiểu của PV, một trong những nguyên nhân dẫn đến việc chậm triển khai dự án Công viên Phú Cường là do chưa có nhà thầu nào đăng ký đầu tư. Khu đất này vẫn đang trong giai đoạn quy hoạch tổng thể 1/2.000, chưa được quy hoạch chi tiết 1/500 nên mục đích xây dựng các công trình cũng chưa cụ thể.

Như vậy, sau gần 20 năm, khu "đất vàng" giữa trung tâm vẫn là một vùng đất trống nằm im lìm, không có dấu hiệu triển khai dự án, gây lãng phí.

Video: Phước Sáng