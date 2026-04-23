Chiều 23/4, tại cuộc họp báo kinh tế - xã hội, Thượng tá Hồ Thị Lãnh, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TPHCM thông tin về bốn nhóm nhiệm vụ trọng tâm đang được triển khai đồng bộ trong tiến trình thực hiện Đề án 06 và Nghị quyết số 57, hướng tới xây dựng hệ sinh thái công dân số trên địa bàn thành phố.

Qua rà soát, lực lượng công an đã xác minh và làm việc trực tiếp với hơn 3.000 trường hợp người dân không có giấy tờ do thất lạc nhiều năm, bao gồm người già neo đơn, người lang thang cơ nhỡ, người không có nơi cư trú ổn định và trẻ em tại các cơ sở bảo trợ xã hội.

Đến nay, hơn 1.800 người được cấp giấy khai sinh và hơn 1.100 người được cấp thẻ Căn cước công dân, tạo điều kiện để họ lần đầu tiên tiếp cận các dịch vụ y tế và an sinh xã hội theo đúng quy định.

Thượng tá Hồ Thị Lãnh đề nghị người dân đang cư trú trên địa bàn TPHCM mà chưa có giấy tờ tùy thân chủ động liên hệ công an phường hoặc cảnh sát khu vực nơi cư trú để được hỗ trợ. Người dân cũng có thể gọi đường dây nóng Công an TPHCM theo số 0693.187.111 để được tư vấn.

Thượng tá Hồ Thị Lãnh, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội chia sẻ tại họp báo

Đẩy mạnh chiến dịch kích hoạt SIM chính chủ

Công an TP đang dồn lực triển khai cấp thẻ Căn cước kèm tài khoản định danh điện tử mức 2 cho trẻ em từ 6-14 tuổi. Đây được xem là cuộc cách mạng về thủ tục hành chính khi giấy khai sinh, thẻ bảo hiểm y tế giấy sẽ dần được thay thế bằng dữ liệu số trên ứng dụng VNeID.

Đáng chú ý, đối với học sinh sinh năm 2008 và 2011 - đối tượng sẽ tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh năm 2026, lực lượng công an được huy động tối đa tại 59 điểm cấp thẻ trên toàn thành phố, với mục tiêu đảm bảo 100% học sinh có Căn cước trước kỳ thi. Học sinh, phụ huynh có thể liên hệ cảnh sát khu vực hoặc nhà trường để được hỗ trợ thực hiện thủ tục kịp thời.

Song song với việc hoàn thiện định danh cá nhân, Công an TPHCM phối hợp cùng các nhà mạng đẩy mạnh chiến dịch kích hoạt SIM chính chủ. Theo đó, dữ liệu thuê bao sẽ được đối soát trực tiếp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm loại bỏ SIM rác - nguồn gốc của nhiều cuộc gọi lừa đảo và tin nhắn rác đang gây thiệt hại cho người dân.

Để tạo thuận lợi tối đa, nhân sự hỗ trợ của các nhà mạng sẽ được bố trí trực tiếp tại công an cấp xã, giúp người dân chuẩn hóa thông tin SIM ngay trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

Thượng tá Hồ Thị Lãnh nhấn mạnh bốn nhóm nhiệm vụ trên là những mảnh ghép không thể tách rời. Từ xác lập quyền nhân thân cho nhóm yếu thế, hiện đại hóa giấy tờ cho thế hệ trẻ, đến bảo vệ môi trường giao tiếp số an toàn cho toàn xã hội.