Mô hình này đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong việc ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo vào phục vụ người dân, góp phần xây dựng chính quyền điện tử hiện đại, minh bạch và gần dân hơn.

Tiện ích đa dạng, phục vụ người dân 24/7

Ngày 10/10, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (TTXH), Công an TPHCM, tổ chức lễ ra mắt mô hình “Trạm công dân số” tại cao ốc Đảo Kim Cương, phường Bình Trưng. Đây là địa điểm đầu tiên được chọn thí điểm, đồng thời là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2025.

Đại tá Ngô Xuân Thọ - Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH, Công an TPHCM. Ảnh: CA

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Ngô Xuân Thọ - Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH nhấn mạnh: “Mô hình ‘Trạm công dân số’ là một trong những giải pháp trọng tâm cụ thể hóa Đề án 06 của Chính phủ, ứng dụng công nghệ số để phục vụ người dân hiệu quả hơn, đưa dịch vụ công đến ngay khu dân cư. Đây là bước tiến mới trong hành trình chuyển đổi số toàn diện của Công an TPHCM.”

Theo Thượng tá Nguyễn Ngọc Hải – Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH, mô hình “Trạm công dân số” được tích hợp nhiều dịch vụ hiện đại, gồm hai nhóm tính năng chính:

Một là kiosk dịch vụ công: Người dân có thể thực hiện trực tuyến các thủ tục hành chính như nộp hồ sơ, thanh toán lệ phí, tra cứu tiến độ giải quyết, gửi phản ánh về an ninh trật tự và các vấn đề dân sinh ngay tại chỗ mà không cần đến cơ quan công quyền.

Hai là tiện ích dân sinh: Trạm hỗ trợ thanh toán hóa đơn điện, nước, internet, học phí; đăng ký bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh trực tuyến; mở tài khoản ngân hàng, đăng ký thẻ tín dụng, định danh điện tử, mua thẻ sim… Đặc biệt, hệ thống còn được trang bị cabin chăm sóc sức khỏe (Health Care) giúp cư dân đo chỉ số sức khỏe, kết nối tư vấn trực tuyến với bác sĩ tại các bệnh viện đã được tích hợp. Trong giai đoạn tiếp theo, mô hình sẽ bổ sung tính năng SOS, cho phép người dân phản ánh trực tiếp các vấn đề khẩn cấp về an ninh trật tự tới Công an phường chỉ với một thao tác.

Người dân háo hức trải nghiệm Trạm công dân số. Ảnh: CA

Theo Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH thì Trạm công dân số hoạt động 24/7, có AI hướng dẫn thao tác giúp người dân dễ dàng nộp hồ sơ và theo dõi tiến trình giải quyết. Đây là giải pháp giúp người dân tiết kiệm thời gian, đồng thời giảm tải đáng kể áp lực cho bộ phận tiếp nhận và xử lý hồ sơ.

Hướng tới chính quyền số – xã hội số – công dân số

Ngay sau khi khai trương, mô hình “Trạm công dân số” đã thu hút đông đảo cư dân cao ốc Đảo Kim Cương đến trải nghiệm. Nhiều người dân bày tỏ sự thích thú với dịch vụ hành chính hiện đại ngay tại khu chung cư, đặc biệt là nhóm người cao tuổi.

“Rất thích thú khi người có tuổi như chúng tôi thực hiện thao thác dễ dàng vì có hướng dẫn chi tiết, cụ thể. Thực sự là không hình dung được sự phát triển như thế này. Từ giờ trở đi, thủ tục hành chính hay thậm chí kiểm tra sức khỏe định kỳ, tư vấn trực tuyến với bác sĩ, tôi đều thực hiện dễ dàng ngay dưới chung cư nhà mình; rất thuận tiện, nhân văn và đơn giản”, công dân Lương Ngọc Huyền (70 tuổi) hào hứng chia sẻ.

Người lớn tuổi dễ dàng thao tác trên thiết bị của Trạm công dân số khi có AI hỗ trợ chi tiết. Ảnh: CA

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Ngô Xuân Thọ nhấn mạnh: Việc triển khai mô hình này không chỉ nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ người dân mà còn hướng tới xây dựng công dân số, cộng đồng số ngay trong từng khu dân cư. Khi được vận hành ổn định và đánh giá hiệu quả, Công an TPHCM sẽ nhân rộng mô hình “Trạm công dân số” trên toàn địa bàn, góp phần thực hiện mục tiêu chuyển đổi số toàn diện trong ngành công an và chính quyền đô thị.

Một phóng viên trải nghiệm tại Trạm công dân số. Ảnh: CA

“Chúng tôi mong muốn mỗi người dân không chỉ là người sử dụng dịch vụ mà còn là chủ thể của quá trình chuyển đổi số. Sự đồng hành của người dân chính là yếu tố then chốt để TPHCM trở thành đô thị thông minh, hiện đại và thân thiện” – Đại tá Ngô Xuân Thọ nói.

Được biết, mô hình “Trạm công dân số” của Công an TPHCM là bước cụ thể hóa tầm nhìn chuyển đổi số toàn diện của thành phố, góp phần hiện đại hóa nền hành chính công, nâng cao hiệu quả phục vụ và tăng cường kết nối giữa chính quyền với người dân.

Việc đưa công nghệ AI, dữ liệu số và các dịch vụ trực tuyến đến ngay khu dân cư giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, đồng thời thúc đẩy văn hóa số, hình thành thói quen giao dịch điện tử trong đời sống đô thị.

Trạm công dân số có nhiều tính năng hiện đại giúp người dân giải quyết nhanh gọn các thủ tục hành chính và hỗ trợ các tiện ích dân sinh. Ảnh: CA

Khi mô hình đi vào hoạt động ổn định và phát huy hiệu quả, Công an TPHCM sẽ tiến hành đánh giá, hiệu chỉnh, bổ sung tính năng và mở rộng triển khai tại các phường, xã và khu dân cư khác, hướng tới mục tiêu xây dựng TPHCM trở thành trung tâm chuyển đổi số hàng đầu cả nước.

Mô hình “Trạm công dân số” là minh chứng cho quyết tâm đổi mới của Công an TPHCM trong việc ứng dụng công nghệ vào đời sống, lấy người dân làm trung tâm phục vụ – đúng tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”.