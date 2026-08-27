Đến 13h trưa nay (27/8), Công an phường Thới An vẫn đang phối hợp cùng Đội CSGT An Sương (Phòng CSGT Công an TPHCM) tiến hành phong tỏa hiện trường, trích xuất camera an ninh để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 2 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TK

Vào khoảng 11h45 cùng ngày, xe tải BKS 50H-230.42 lưu thông trên đường Lê Văn Khương, hướng từ cầu vượt Tân Thới Hiệp đi cầu Rạch Tra.

Khi vừa qua giao lộ Lê Văn Khương - Nguyễn Thị Kiểu khoảng 20m, phương tiện này xảy ra va chạm mạnh với xe máy do một người đàn ông điều khiển, chở theo một người phụ nữ lưu thông cùng chiều.

Cú va chạm mạnh khiến cả hai người đi trên xe máy ngã xuống đường, tử vong tại chỗ.

Xe máy kẹt cứng trước đầu xe tải. Ảnh: TK

Tại hiện trường, chiếc xe máy bị cuốn, nằm biến dạng dưới gầm phía trước đầu xe tải. Thi thể hai nạn nhân nằm phía đuôi xe. Mặt đường xuất hiện nhiều vệt cày do ma sát kéo dài.

Do sự việc xảy ra vào giờ cao điểm trên tuyến đường huyết mạch, mật độ phương tiện đông đúc đã khiến giao thông qua khu vực bị ùn tắc cục bộ.

Nhận tin báo, lực lượng CSGT An Sương cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan nhanh chóng có mặt phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường để điều tra, xử lý vụ tai nạn.