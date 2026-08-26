TPHCM

Ngày 26/8, Đội CSGT Cát Lái (Phòng CSGT Công an TPHCM) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra nguyên nhân vụ tai nạn khiến một người tử vong trên đường Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: V.L

Thông tin ban đầu, khoảng 7h cùng ngày, anh T.G.H. (SN 2006) điều khiển xe máy di chuyển trong làn đường dành cho xe 2 bánh trên đường Nguyễn Thị Định, hướng từ cảng Cát Lái ra nút giao Mỹ Thủy.

Khi còn cách nút giao Mỹ Thuỷ khoảng 200m, người này bất ngờ ngã xe xuống đường, chưa rõ nguyên nhân.

Cú ngã khiến nạn nhân văng qua dải phân cách bê tông, sang làn đường dành cho ô tô. Đúng lúc này, một xe đầu kéo container lao tới, không kịp xử lý và cán qua người nạn nhân. Nạn nhân tử vong tại chỗ.

Thi thể nạn nhân nằm bên trong làn ô tô. Ảnh: V.L

Tại hiện trường, chiếc xe máy nằm bên làn đường hai bánh, trong khi thi thể nạn nhân nằm trọn bên làn ô tô.

Vụ tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm buổi sáng, khiến giao thông qua khu vực cửa ngõ cảng Cát Lái bị ùn ứ nhẹ. Nhận được tin báo, lực lượng CSGT Cát Lái nhanh chóng có mặt, phối hợp cùng Công an, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở phường Cát Lái và bảo vệ Cảng Cát Lái phân luồng, điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường.