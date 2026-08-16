Vụ tai nạn xảy ra khoảng 11h45 cùng ngày tại khu vực chân cầu Ba Son, phường Sài Gòn, TPHCM.





Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TK

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe tải mang BKS 51D-800.99 do nam tài xế khoảng 40 tuổi điều khiển, lưu thông trên cầu Ba Son theo hướng từ Thủ Thiêm về đường Tôn Đức Thắng.

Khi ôm cua vào đường chui dưới dạ cầu để quay đầu về hướng cầu Ông Lãnh, xe tải bất ngờ gặp sự cố mất phanh. Tài xế không thể kiểm soát tốc độ, khiến phương tiện tông mạnh từ phía sau vào xe máy BKS 59D-159.27 do một tài xế xe ôm công nghệ điều khiển.

Cú tông khiến xe máy cùng tài xế bị hất văng, kéo lê vào khu vực thảm cây xanh ven đường. Chiếc xe máy sau đó mắc kẹt, biến dạng dưới gầm đầu xe tải.

Tại hiện trường, mũ bảo hiểm của nạn nhân văng ra ngoài, nhiều bộ phận xe máy vỡ vụn, nằm vương vãi trên đường.

Xe máy kẹt cứng dưới gầm xe tải. Ảnh: TK

Nhiều người dân chứng kiến vụ việc nhanh chóng tiếp cận, hỗ trợ đưa tài xế xe ôm công nghệ ra khỏi hiện trường và gọi xe cấp cứu đưa nạn nhân đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế xe tải cho biết phương tiện gặp sự cố mất phanh khi đang ôm cua, khiến anh không kịp xử lý.

Nhận được tin báo, Phòng CSGT (PC08) phối hợp Công an phường Sài Gòn nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông. Cơ quan chức năng đồng thời trích xuất camera, kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với tài xế xe tải để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.