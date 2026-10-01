Việc chuyển trụ sở UBND quận 12 trước đây thành trường liên cấp giúp phường Thới An (TPHCM) giảm áp lực trường lớp, nhưng địa phương vẫn thiếu trường ở cả ba cấp là tiểu học, THCS và THPT.

Tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội chiều 1/10, UBND phường Thới An cho biết, việc chuyển trụ sở UBND quận 12 cũ thành Trường Tiểu học - THCS - THPT Lê Thị Riêng bước đầu góp phần giảm áp lực trường lớp, song nhu cầu đầu tư vẫn còn rất lớn.

Theo phường Thới An, địa phương có 27.143 người trong độ tuổi đi học (3-18 tuổi). Bậc mầm non có 74 cơ sở với 7.108 trẻ, tỷ lệ trẻ 3-5 tuổi đi học đạt 98%; bậc tiểu học có 5 cơ sở với 8.145 học sinh, 125 phòng học; bậc THCS có 5 cơ sở với 6.006 học sinh, 90 phòng học.

Đáng chú ý, phường chưa có trường THPT công lập, chỉ có 2 cơ sở ngoài công lập liên cấp. Để đạt chỉ tiêu 300 phòng học/10.000 dân, địa phương cần thêm 3 trường, 122 phòng học tiểu học; 2 trường, 94 phòng học THCS và 4 trường, 226 phòng học THPT.

Họp báo kinh tế - xã hội TPHCM chiều 1/10.

Trong bối cảnh đó, một phần áp lực trường lớp được địa phương giải quyết bằng việc tận dụng tài sản công sau sắp xếp.

Cơ sở tại số 1 đường Lê Thị Riêng, rộng khoảng 3,2ha, được UBND TPHCM điều chuyển từ khối hành chính sang Sở GD-ĐT quản lý sau khi Sở Tài chính rà soát trụ sở dôi dư do sắp xếp bộ máy.

Phường Thới An nhận định, việc tận dụng quỹ nhà, đất sẵn có giúp nhanh chóng cải tạo thành trường học, giảm áp lực tuyển sinh đầu cấp và tránh lãng phí tài sản công. Khuôn viên rộng, các dãy nhà kiên cố và hội trường lớn cũng tạo điều kiện tổ chức bán trú.

Tuy nhiên, việc chuyển đổi công năng đòi hỏi cải tạo để đáp ứng tiêu chuẩn lớp học về ánh sáng, thông gió, kích thước phòng và lối thoát hiểm; đồng thời bổ sung, thiết kế lại nhà vệ sinh, khu bán trú, sân chơi. Do cơ sở nằm trên trục đường lớn, khu vực còn nguy cơ ùn tắc vào giờ đưa đón học sinh, cần phương án phân luồng và bố trí khu vực chờ phù hợp.

Trụ sở UBND quận 12 cũ được chuyển thành trường học nhưng phường Thới An vẫn thiếu trường. Ảnh: Tuấn Hùng

Về lâu dài, phường cho rằng cần nguồn vốn nâng cấp toàn diện, xây dựng thêm các công trình chuyên biệt đạt chuẩn quốc gia.

Phường kiến nghị Sở GD-ĐT tổng hợp, đề xuất UBND TPHCM bổ sung 6 dự án giáo dục, tổng vốn khoảng 2.269 tỷ đồng, vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2030; đồng thời đẩy nhanh điều chỉnh quy hoạch phân khu 1/2000 để bổ sung quỹ đất giáo dục.

Đối với các dự án nhà ở chậm xây trường theo quy hoạch, phường đề nghị Sở Tài chính sớm hướng dẫn phương thức đầu tư, Sở Xây dựng phối hợp các sở, ngành tham mưu UBND TPHCM chế tài xử lý, nhằm sớm đạt chỉ tiêu 300 phòng học/10.000 dân.