Bộ sưu tập hương vị "bắt sóng" mọi cá tính

Nếu mỗi năm học là một chương mới, thì mỗi hương vị Boncha như một "tuyên ngôn" cá tính giúp người trẻ tự tin thể hiện chất riêng. Boncha không gói gọn trong một khuôn mẫu mà mang đến cả một "thế giới" hương vị để khám phá:

“Cặp bài trùng kinh điển”: Vị Chanh tươi thanh mát hay Tắc thơm thú vị, với sự ngọt dịu của 100% mật ong nguyên chất và hậu vị chua sảng khoái, là lựa chọn cho những ai yêu thích sự cân bằng, tươi mới.

“Tuyên ngôn của sự phá cách”: Vị Việt Quất mới lạ, chua ngọt độc đáo chính là "signature" dành cho những bạn trẻ không ngại khác biệt, luôn tìm tòi những trải nghiệm mới mẻ.

“Chuẩn gu năng động”: Bắt đúng "trend" trà vị đào đang “làm mưa làm gió”, Ô Long Đào là sự kết hợp thời thượng, mang đến năng lượng tươi mới, ngọt ngào.

“Nốt hương tinh tế”: Dành cho những ai yêu sự nhẹ nhàng, Trà Xanh Hoa Lài với hương thơm dịu dàng, chiều chuộng khẩu vị ít ngọt, giúp tinh thần thư giãn sau giờ học.

“Nhóm bạn của mình mỗi người một quê, một gu khác nhau, nhưng điểm chung là ai cũng mê Boncha”, Linh (18 tuổi, sinh viên năm nhất, TP.HCM) chia sẻ.

Sự "thanh mát" cho nhịp sống năng động

Với lịch học dày đặc hay hoạt động ngoại khóa liên tục, giới trẻ ưu tiên những lựa chọn nhanh gọn và chất lượng. Trà mật ong Boncha với thiết kế chai tiện dụng, dễ dàng mang theo, trở thành lựa chọn lý tưởng trong balo đi học hay túi thể thao.

Với thành phần từ mật ong 100% nguyên chất và chiết xuất trà xanh, Boncha không chỉ giúp xua tan cơn khát mà còn mang lại sự sảng khoái tự nhiên. Thiết kế tiện dụng, dễ dàng nằm gọn trong balo hay túi xách biến Boncha trở thành "bạn đồng hành" sẵn sàng tiếp sức cho bạn mọi lúc, mọi nơi.

Bộ sưu tập "thanh mát" với đa dạng lựa chọn sáng tạo

Điều làm nên sức hút của Boncha không chỉ nằm ở hương vị. Thương hiệu này đã chứng tỏ sự thấu hiểu sâu sắc thế hệ Z qua cách "bắt sóng" văn hóa người trẻ: từ những chiến dịch truyền thông sáng tạo, những nội dung “viral” trên mạng xã hội cho đến việc đồng hành cùng các sự kiện âm nhạc đỉnh cao.

Không chỉ là một sản phẩm, trà mật ong Boncha còn mang đến một phong cách sống - phong cách của những bạn trẻ hiện đại, năng động, biết cân bằng giữa học tập và trải nghiệm, luôn khát khao thể hiện bản thân và tỏa sáng.

Mùa tựu trường này, đừng quên trang bị cho mình "bí kíp" thanh mát và hứng khởi. Một chai trà mật ong Boncha mát lạnh trong balo không chỉ giúp bạn luôn tươi mới, mà còn là lời khẳng định cho một năm học mới sẵn sàng bứt phá mọi giới hạn.

Trà mật ong Boncha từ 100% mật ong nguyên chất và chiết xuất trà xanh là thương hiệu trà được nhiều người trẻ yêu thích. Thương hiệu mang đến các hương vị sáng tạo như chanh, tắc, việt quất, trà xanh hoa lài, ô long đào phù hợp mọi khẩu vị của giới trẻ. Sản phẩm được sản xuất bởi Công ty Cổ phần Uniben - doanh nghiệp thực phẩm và nước giải khát hàng đầu Việt Nam, sở hữu 3 nhà máy hiện đại theo tiêu chuẩn châu Âu với các thương hiệu như 3 Miền, Reeva, Boncha, JOCO, ABBEN.

