Theo tính toán sơ bộ của Bộ Công Thương, chi phí tiền điện của khách hàng sản xuất sắt thép có thể tăng bình quân dưới 9%, trong khi nhóm khách hàng trồng thanh long có thể tăng dưới 6% khi áp dụng khung giờ điện mới.

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2025/QĐ-TTg về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện.

Theo đề xuất, cơ cấu biểu giá điện sinh hoạt 5 bậc và khung giờ cao điểm, thấp điểm, giờ bình thường theo Quyết định số 963/QĐ-BCT sẽ được triển khai ngay khi quyết định sửa đổi có hiệu lực, thay vì chờ đến lần điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân tiếp theo. Việc áp dụng khung giờ theo thời gian sử dụng điện vẫn phụ thuộc vào nhóm khách hàng và cơ chế giá tương ứng.

Tại Quyết định số 963, quy định khung giờ cao điểm áp dụng các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy: từ 17h30 đến 22h30 (5 giờ/ngày); ngày Chủ nhật không có giờ cao điểm.

Khung giờ bình thường áp dụng các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy: từ 6h đến 17h30 và từ 22h30 đến 24h (13 giờ/ngày); ngày Chủ nhật từ 06h00 đến 24h00 (18 giờ/ngày).

Khung giờ thấp điểm áp dụng từ 0h đến 6h tất cả các ngày trong tuần (6 giờ/ngày).

Áp khung giờ cao điểm, thấp điểm và bình thường mới, mức tăng chi phí tiền điện bình quân của nhóm khách hàng sản xuất sắt, thép dự kiến dưới 9%. Ảnh minh họa: Hoàng Hà

Trên cơ sở số liệu tiêu thụ điện năm 2025, Bộ Công Thương cho biết một số nhóm khách hàng có thể chịu tác động bất lợi khi áp dụng khung giờ cao điểm, thấp điểm và bình thường mới.

Cụ thể, với khách hàng sản xuất sắt, thép, mức tăng chi phí tiền điện bình quân dự kiến dưới 9%. Do chi phí điện chiếm dưới 10% giá thành thép, Bộ Công Thương sơ bộ đánh giá việc áp dụng khung giờ cao điểm mới không ảnh hưởng đáng kể đến chi phí, giá thành và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

Đối với khách hàng trồng thanh long, chi phí tiền điện dự kiến tăng bình quân dưới 6%. Theo Bộ Công Thương, nhóm khách hàng này có thể điều chỉnh thời gian vận hành từ khung 19h-5h sang 20h-6h sáng hôm sau để hạn chế tác động của khung giờ cao điểm mới, đồng thời tận dụng 6 giờ thấp điểm nhằm giảm chi phí điện.

Đối với các cơ sở lưu trú du lịch, chi phí tiền điện dự kiến dưới 6%. Tuy nhiên, nhóm khách hàng này được áp dụng cơ chế giá điện riêng theo Nghị quyết số 08-NQ/TW, đã được thể chế hóa tại Quyết định số 14/2025.

Theo đánh giá của Bộ Công Thương, nếu áp dụng ngay giá điện theo cơ cấu mới tại Quyết định số 14, đồng thời triển khai khung giờ cao điểm mới và tính giá điện cho nhóm này theo giá điện sản xuất, chi phí tiền điện sẽ giảm so với hiện nay.

Đối với khách hàng sạc xe điện, chi phí tiền điện dự kiến tăng gần 3%. Nhóm này hiện được áp dụng mức giá nằm giữa giá điện sản xuất và giá điện kinh doanh. Theo đó, khách hàng sạc xe điện có khả năng điều chỉnh thời gian sạc để tránh giờ cao điểm, qua đó góp phần giảm tải cho hệ thống điện.

Nếu áp dụng đồng thời cơ cấu biểu giá tại Quyết định số 14 và khung giờ cao điểm mới, chi phí tiền điện của nhóm khách hàng này cũng sẽ giảm so với hiện nay.

Bộ Công Thương lưu ý việc thay đổi cơ cấu biểu giá không đồng nghĩa với một đợt điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân. Mức giá bán lẻ điện bình quân được nêu trong dự thảo vẫn là 2.204,07 đồng/kWh; tuy nhiên, số tiền mỗi khách hàng phải trả có thể thay đổi theo cơ cấu giá áp dụng và thời điểm sử dụng điện.