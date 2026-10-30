Nho sữa Trung Quốc được rao bán theo thùng với giá khoảng 22.500 đồng/kg, trong khi một số loại táo mật có giá chỉ từ 11.000 đồng/kg. Mức giá thấp khiến nhiều bất ngờ, trong khi lượng rau quả nhập khẩu từ Trung Quốc tiếp tục tăng mạnh.

Nho sữa, táo mật giá rẻ như rau

Theo thống kê của Cục Hải quan, Trung Quốc tiếp tục là nguồn cung rau quả lớn nhất cho thị trường Việt Nam. Trong 9 tháng năm 2026, kim ngạch nhập khẩu rau quả từ thị trường này đạt khoảng 1 tỷ USD, tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm gần 42% tổng kim ngạch nhập khẩu rau quả của Việt Nam.

Đáng chú ý, trên thị trường, nhiều loại trái cây Trung Quốc được người bán quảng cáo là hàng “thượng hạng”, “VIP” nhưng có giá khá thấp, phổ biến khoảng 10.000-25.000 đồng/kg.

Tại một tổng kho trái cây ở Hà Nội có hơn 100.000 lượt theo dõi trên Facebook, nho sữa Trung Quốc được chào bán theo thùng gồm 5 chùm, tổng trọng lượng 8kg, với giá 180.000 đồng. Tính ra, mỗi kg nho có giá 22.500 đồng. Mức giá này rẻ như giá rau xanh bán tại các chợ truyền thống.

Kèm theo đó là lời quảng cáo: “Nho sữa VIP không hạt, quả to như quả trứng gà, ngọt thơm mùi sữa”.

Nho sữa loại 5 chùm mỗi thùng có giá 22.500 đồng/kg. Ảnh: NVCC

So với nho sữa, một số loại táo Trung Quốc còn có giá thấp hơn. Tại cùng tổng kho, táo được giới thiệu là giòn, ngọt, có hiện tượng “tứa mật”, bán theo thùng 11kg giá 135.000 đồng hoặc thùng 6kg giá 65.000 đồng.. Tính ra, mỗi kg táo có giá khoảng 11.000-12.300 đồng.

Chị Lan, nhân viên bán hàng tại kho, cho biết táo được nhập về thường xuyên và bán theo thùng, không bán lẻ theo cân. Theo lời người bán, hàng về đến đâu được tiêu thụ đến đó.

Tương tự, hồng mật Vân Sơn (Trung Quốc) được rao bán với giá 9.000 đồng/kg, lê sữa giá 16.000 đồng/kg, quýt 10.000 đồng/kg... Những mặt hàng này không chỉ bán sỉ, bán lẻ ở Hà Nội, kho còn gửi đi khắp các tỉnh, thành theo đơn đặt hàng của khách.

Tại khu vực Từ Liêm, chị Nguyễn Thị Xuân cũng rao bán táo mật Mông Tự (Trung Quốc). Loại quả này được giới thiệu là hàng “thượng hạng”, đóng thùng 10kg ruột, từng quả bọc lưới xốp, với giá 150.000 đồng/thùng.

“Táo đang chính vụ, giòn đanh, tỷ lệ tứa mật cao nhưng giá thì siêu rẻ. Mua về có thể để ăn dần trong cả tháng”, chị Xuân giới thiệu. Theo chị, cửa hàng vừa nhập về hơn 500 thùng táo và đã bán hết 2/3 lượng hàng.

Chị Xuân chia sẻ táo mật và nho sữa là hai loại trái cây bán chạy nhất tại cửa hàng trong thời gian gần đây. Táo mật có giá khoảng 15.000 đồng/kg, trong khi nho sữa Trung Quốc loại 3 chùm, nặng 8kg/thùng, được bán với giá 300.000 đồng, tương đương 37.500 đồng/kg.

Trên các diễn đàn và mạng xã hội, nhiều người tỏ ra bất ngờ trước những loại trái cây Trung Quốc có mẫu mã bắt mắt nhưng giá bán lại rẻ như rau. Một số người còn đặt câu hỏi vì sao những mặt hàng này có giá thấp đến vậy.

Táo mật Trung Quốc được rao bán la liệt trên "chợ mạng". Ảnh: NVCC

Vì sao trái cây Trung Quốc có giá siêu rẻ?

Trao đổi với VietNamNet, ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, cho rằng trái cây Trung Quốc có giá bán rẻ tại Việt Nam chủ yếu nhờ lợi thế về chi phí vận chuyển, thuế nhập khẩu và nguồn cung theo mùa.

Ông chỉ rõ, do khoảng cách địa lý gần, chi phí vận chuyển rau quả từ Trung Quốc về Việt Nam tương đối thấp. Đáng chú ý, các xe container sau khi chở hàng xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc thường tận dụng chiều về để vận chuyển rau quả, giúp giá cước chỉ bằng khoảng 1/4-1/5 chiều đi.

Bên cạnh đó, rau quả nhập khẩu từ Trung Quốc được hưởng thuế suất 0%, góp phần giảm chi phí đầu vào.

Ngoài ra, thời điểm chuyển từ mùa hè sang mùa thu cũng là giai đoạn nguồn cung nhiều loại trái cây Trung Quốc tăng cao.

Một yếu tố khác là năng lực sản xuất nông nghiệp của Trung Quốc. Theo ông Nguyên, nước này đã phát triển mạnh về kỹ thuật chọn tạo giống, sản xuất và nhân giống cây trồng. Nhiều giống cây có năng suất cao, hình thức bắt mắt và chất lượng tương đối đồng đều, giúp mở rộng nguồn cung trên thị trường.

Táo, nho, quýt, cam và lê là những mặt hàng có thế mạnh của Trung Quốc. Đây cũng là những mặt hàng đứng đầu trong danh sách các loại trái cây Trung Quốc được nhập về nước ta nhiều nhất.

Vì vậy, thời điểm này trên thị trường Việt, trái cây Trung Quốc, đặc biệt là táo và nho được bày bán số lượng lớn với giá rất rẻ, ông Nguyên cho hay.