Phòng vé cuối tuần qua chứng kiến sự xuất hiện của "Trại giam hạnh phúc" với doanh thu áp đảo so với các đối thủ còn lại.

Trại giam hạnh phúc là bộ phim pha trộn giữa thể loại gia đình, hài và tâm lý với sự góp mặt của dàn diễn viên hùng hậu Tuấn Trần, Ma Ran Đô, Lương Thế Thành, Tiến Luật...

Dàn diễn viên trong "Trại giam hạnh phúc".

Trại giam hạnh phúc xoay quanh Phúc (Tuấn Trần). Từ một giáo viên hiền lành, tốt bụng vì muốn cứu em gái (Sally Hồng Anh) mà anh trở thành kẻ sát nhân, phải vào tù. Cuộc sống sau song sắt vô cùng khắc nghiệt nhưng Phúc cố gắng nhẫn nhịn, mong sớm được trở về với tự do.

Nhờ bản tính lương thiện, anh khiến người cán bộ quản giáo vô cùng nguyên tắc tên Tú (Ma Ran Đô) và các phạm nhân khác dần thay đổi theo hướng tích cực, hòa hợp và đồng cảm với nhau hơn. Trong lúc "giáo án đặc biệt nhất" đang được viết trong nhà tù thì em gái của Phúc cũng phải đối diện với một cuộc sống đầy thử thách khi không còn anh trai bên cạnh. Còn tên tù nhân sừng sỏ Long (Lương Thế Thành) cũng luôn tìm cách trả thù Phúc.

Phim có các suất chiếu đặc biệt từ tối 18/11 và chính thức ra rạp từ 20/11. Ngay khi công chiếu, Trại giam hạnh phúc lập tức gây sốt và leo lên vị trí số 1 phòng vé. Trại giam hạnh phúc nhanh chóng trở thành phim có doanh thu ngày khởi chiếu cao nhất 2026 khi riêng ngày 20/11 đã thu về 21 tỷ đồng. Tác phẩm sau đó vượt mốc 60 tỷ đồng chỉ sau 1 ngày rưỡi khởi chiếu, kế đến là 79 tỷ đồng sau 2 ngày rưỡi khởi chiếu và đạt 100 tỷ đồng sau 3 ngày. Tính tới 8h ngày 23/11, Trại giam hạnh phúc đạt 107 tỷ đồng, theo số liệu từ Box Office Vietnam.

"Trại giam hạnh phúc" liên tục đạt những cột mốc doanh thu mới.

Sự xuất hiện của Trại giam hạnh phúc khiến các phim khác ở phòng vé điêu đứng. Quán quân của tuần trước, Ngày con còn mẹ lập tức sụt giảm mạnh về doanh thu và bị đẩy xuống vị trí thứ 2 phòng vé. Hiện phim có sự góp mặt của Hồng Đào và Phương Anh Đào đạt 57 tỷ đồng sau 10 ngày công chiếu.

Trong khi đó, bom tấn Hollywood Đấu trường sinh tử: Bình minh ngày chiêu quân dù ăn khách ở Bắc Mỹ nhưng khi ra rạp Việt không có doanh thu khả quan với 4 tỷ đồng sau 3 ngày. Godzilla trừ không xếp thứ 4 phòng vé với 34 tỷ đồng sau 2 tuần công chiếu. Phim Ấn Độ có chi phí cao nhất mọi thời đại - Ramayana: Khởi nguồn một huyền thoại - nắm giữ vị trí thứ 5 phòng vé và hiện đã thu về gần 17 tỷ đồng.