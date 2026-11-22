"You can see everything - Điểm mù" là phim tài liệu do khai thác về 34 ngày trước khi Elizabeth Holmes, nhà sáng lập Theranos bắt đầu chấp hành án tù 11 năm vì tội lừa đảo các nhà đầu tư và âm mưu lừa đảo qua mạng.

Bộ phim mất 3 năm để hoàn thành và có buổi ra mắt bất ngờ tại LHP Telluride, nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới phê bình quốc tế. Trên Rotten Tomatoes, tác phẩm đạt 96% điểm Tomatometer.

Giới phê bình đánh giá Điểm mù là tác phẩm táo bạo, giàu tính thử nghiệm và vượt qua những khuôn mẫu quen thuộc của thể loại phim tài liệu. Tờ Variety mô tả tác phẩm như một vở kịch tâm lý độc đáo, kết hợp yếu tố truyền hình thực tế với cách quan sát cuộc sống thường nhật.

Elizabeth Holmes trong phim "You can see everything".

Bộ phim không cố gắng duy trì góc nhìn khách quan thường thấy ở thể loại tài liệu mà đưa chính sự hiện diện của đạo diễn Nathan Fielder trước ống kính trở thành một phần trong quá trình quan sát, tiếp cận và chất vấn nhân vật. Thông qua những cuộc trò chuyện trực tiếp với Elizabeth Holmes và bạn đời Billy Evans, tác phẩm đặt ra câu hỏi về tính xác thực trong cách khắc họa một con người vốn đã được công chúng bàn luận và phán xét rộng rãi.

Từ câu chuyện cá nhân của nhà sáng lập Theranos, bộ phim mở rộng góc nhìn sang những vấn đề đạo đức và xã hội phức tạp, xoay quanh tội lỗi, quyền lực, giới tính, sự trừng phạt và cách một cá nhân xây dựng, duy trì hình ảnh trước công chúng. Những vấn đề này tạo nên nhiều lớp lang, xoáy sâu vào câu chuyện. Đồng thời khơi gợi sự suy ngẫm về cách xã hội nhìn nhận sự thật và đưa ra phán xét đối với một nhân vật gây nhiều tranh cãi.

Điểm mù giành chiến thắng ở cả 5 hạng mục được đề cử tại Critics' Choice Documentary Awards lần thứ 11, gồm: Phim tài liệu hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Quay phim xuất sắc nhất, Biên tập xuất sắc nhất, Nhạc phim xuất sắc nhất. Bên cạnh đó, phim nhận thêm 4 đề cử tại Gotham Awards, LHP Stockholm và Hollywood Music in Media Awards, ở các hạng mục Phim tài liệu hay nhất, Giải thưởng do khán giả bình chọn và Nhạc phim hay nhất dành cho phim tài liệu.

34 ngày trước khi phải chấp hành án tù, Elizabeth Holmes – nhà sáng lập công nghệ đầy tham vọng tại Thung lũng Silicon – mời một đoàn làm phim hoài nghi đến ghi lại mọi hoạt động của mình. Điều khởi đầu như một bức chân dung chân thực, thân mật về một nhân vật công nghệ bí ẩn dần biến thành hành trình kéo dài 3 năm đầy biến động, đưa người xem đi sâu vào vực thẳm. Từ hai đạo diễn nổi tiếng với phong cách làm phim táo bạo, không ngại vượt qua những giới hạn thông thường là Nathan Fielder và Lance Oppenheim, Điểm mù ra đời.

Phim ra rạp Việt từ 27/11.

Ảnh, video: A24