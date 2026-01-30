Điểm nhấn ở Phở Steak là miếng steak bò được chế biến suốt 18 tiếng, đặt vào bát phở nóng hổi như một sự giao thoa tinh tế giữa Á và Âu. Quen mà mới, lạ nhưng không xa lạ, hương vị ấy đủ để thực khách chỉ cần nếm thử một lần là nhớ mãi.

Phở Steak - sự giao thoa Á - Âu trong một bát phở

Khác với phở bò tái, chín quen thuộc, Phở Steak tại Phở Inn là sự kết hợp giữa món phở Việt và brisket - gầu bò Mỹ thượng hạng. Đây không chỉ là một biến tấu lạ miệng, mà là kết quả của quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng về hương vị và kết cấu.

Theo đại diện Phở Inn, mỗi tảng steak tại Phở Inn mất tới 18 tiếng chế biến: 12 tiếng ủ ướp thảo mộc, 6 tiếng nướng chậm trong lửa ấm để giữ độ mềm và hương vị tự nhiên của thịt.

Sau đó, steak được cắt lát vừa ăn, đặt lên bát phở nóng hổi, kết hợp với nước dùng đặc trưng của Phở Inn. Nước dùng có vị đậm đà, béo nhẹ, thoang thoảng hương khói thảo mộc, vừa đủ để tôn vị thịt mà không lấn át tinh thần của phở.

Điểm thú vị là miếng steak sém nhẹ bên ngoài, ửng hồng bên trong, tan mềm đến mức có thể dễ dàng tách đôi bằng đũa. Khi ăn cùng bánh phở, hành, gia vị, thực khách cảm nhận rõ sự hòa quyện giữa ẩm thực Á - Âu trong cùng một bát.

“Lần đầu ăn phở mà cảm giác giống đang thưởng thức steak trong một không gian rất Việt”, một thực khách nhận xét.

Bên cạnh Phở Steak, Phở Inn vẫn duy trì dòng phở sườn nhừ đặc trưng của thương hiệu. Dẻ sườn ninh nhừ kết hợp với các topping đa dạng như gù bò, bò tái đập, gầu bò…, phù hợp với nhiều khẩu vị. Nguyên liệu được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo sạch và đồng đều giữa các cơ sở.

Quan trọng hơn, Phở Inn không đặt mục tiêu chỉ bán phở, mà muốn tạo ra một điểm đến. Một nơi mà thực khách có thể ăn phở buổi sáng, trưa cùng đồng nghiệp, dùng bữa cùng gia đình vào buổi tối, hay thậm chí ăn phở đêm trong không gian lịch sự, tiện nghi.

Không gian hiện đại, đủ tiện ích níu chân thực khách

Ra mắt năm 2024, Phở Inn - thương hiệu phở chuỗi đầu tiên của Golden Gate lựa chọn hướng tiếp cận hiện đại hơn, xây dựng phở như một sản phẩm ẩm thực được nghiên cứu bài bản. Thương hiệu dung hòa giữa giá trị truyền thống và tư duy vận hành của một doanh nghiệp lớn, trong bối cảnh Golden Gate hiện sở hữu hơn 40 thương hiệu và gần 600 nhà hàng trên toàn quốc. Nền tảng này giúp Phở Inn duy trì sự nhất quán về chất lượng, đồng thời mở rộng không gian cho những thử nghiệm sáng tạo có kiểm soát.

“Chúng tôi muốn khi thực khách bước vào Phở Inn, họ cảm nhận được sự chỉn chu từ bát phở đến không gian, dịch vụ, giống như một bữa ăn được chăm chút, chứ không chỉ là ăn cho xong”, đại diện Phở Inn chia sẻ.

Điểm dễ nhận ra nhất tại các cơ sở Phở Inn là không gian hiện đại, tối giản, sử dụng gam màu vàng tươi sáng, mang cảm giác ấm áp và giàu năng lượng. Thay vì hình ảnh quán phở truyền thống chật chội, Phở Inn được thiết kế theo tiêu chuẩn nhà hàng, có điều hòa, ánh sáng tốt và bố trí bàn ghế linh hoạt.

Mỗi cơ sở có thể phục vụ từ 50 - 100 khách, với đa dạng lựa chọn bàn: từ nhóm nhỏ 2 - 3 người, gia đình có trẻ em (có ghế trẻ em riêng), đến các đoàn đông 9 - 10 người. Khu vực tự phục vụ được bố trí gọn gàng, đầy đủ gia vị ăn phở, giấy ăn, tăm và kẹo thơm. Những chi tiết tưởng chừng nhỏ ấy khiến thực khách cảm nhận được sự tận tâm, chu đáo của nhà hàng.

Không gian chỉ là một phần. Điều khiến Phở Inn được nhiều thực khách đánh giá là “đáng quay lại” nằm ở trải nghiệm tổng thể. Nhân viên phục vụ được đào tạo bài bản, giao tiếp tốt cả tiếng Việt và tiếng Anh, phù hợp với tệp khách du lịch. Một số cơ sở còn sử dụng robot phục vụ, mang lại trải nghiệm mới mẻ, đặc biệt với gia đình có trẻ nhỏ.

Trên Google Map, Phở Inn hiện đạt mức đánh giá trung bình 4.9 sao, một con số phản ánh rõ nét sự tin yêu và hài lòng của thực khách dành cho trải nghiệm tại đây.

Sự kết hợp giữa ẩm thực được đầu tư, không gian hiện đại, dịch vụ trọn vẹn và những sản phẩm mới như Phở Steak đã giúp Phở Inn từng bước định nghĩa lại trải nghiệm ăn phở giữa lòng đô thị

Tệp khách văn phòng thường chọn Phở Inn cho bữa trưa vì không gian thoải mái, có thể ngồi lâu, gọi thêm đồ uống, vừa ăn vừa trao đổi công việc.

“Ăn phở mà không có cảm giác vội vàng, không ồn ào, lại có cà phê để ngồi thêm, đó là điểm mình thích nhất”, một khách quen chia sẻ.

Sự kết hợp giữa ẩm thực được đầu tư, không gian hiện đại, dịch vụ trọn vẹn và những sản phẩm mới như Phở Steak đã giúp Phở Inn từng bước định nghĩa lại trải nghiệm ăn phở giữa lòng đô thị.

Và có lẽ, trong một buổi chiều muốn ăn gì đó quen mà lạ, vừa đủ ngon, vừa đủ thư giãn, một bát Phở Steak tại Phở Inn, kèm ly cà phê, ngồi ngắm phố, sẽ là lựa chọn khiến người ta muốn quay lại thêm lần nữa.

