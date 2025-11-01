Sáng 1/11, hãng hàng không thứ 7 của Việt Nam, Sun Phú Quốc Airways, thực hiện chuyến bay thương mại đầu tiên. Ngay từ 5h, phi hành đoàn đã có mặt tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài để làm thủ tục.

Nhiều hành khách có mặt tại nhà ga T1 tỏ ra lạ lẫm với hình ảnh các tiếp viên hàng không của hãng bay mới. Trang phục được thiết kế kết hợp giữa nét truyền thống và hiện đại, lấy cảm hứng từ tà áo ngũ thân xưa và phong thái của Nam Phương Hoàng hậu. Tông màu chủ đạo là nâu be. Kiểu mũ của tiếp viên là mũ cano (thường được gọi là mũ pillbox trong tiếng Anh, hoặc đôi khi là mũ garrison trong quân sự) là một phần đồng phục mang tính biểu tượng, được nhiều hãng hàng không sử dụng cả trong quá khứ và hiện tại.

Tiếp viên mặt đất làm việc ở quầy check-in, cổng lên máy bay hoặc các trung tâm khai thác dịch vụ mặt đất cũng có đồng phục tương tư nhưng không đội mũ. Nam tiếp viên mặt đất mặc sơ mi và vest màu tím than.

Chị Trần Nguyễn Vân Quỳnh là một trong những hành khách đầu tiên làm thủ tục check-in tại quầy, lấy thẻ lên máy bay xuất phát từ Hà Nội tới đặc khu Phú Quốc.

Tại quầy phục vụ khách hạng thương gia, hành lý ký gửi được đeo tem ưu tiên để vận chuyển nhanh hơn các vị khách bình thường.

Chị Nguyễn Phương Thảo cùng chồng và con tranh thủ đi chơi Phú Quốc hai ngày một đêm. Anh chị cho biết, do bận công việc, gia đình chị chỉ tận dụng được dịp nghỉ lễ cuối tuần.

Hãng sử dụng máy bay Airbus A321, với sức chứa 220 chỗ ngồi, trong đó có 8 chỗ hạng thương gia.

Tò mò với hãng bay mới, nhiều hành khách đã quay video, chụp ảnh tiếp viên và một số hoạt động nhỏ trên khoang máy bay.

Suất ăn cho mỗi hành khách gồm hạt điều nóng, sữa chua thạch, ba miếng trái cây cùng nước, trà hoặc cà phê.

Sau bữa ăn nhẹ, hành khách được phục vụ thêm bánh ngọt Eric Kayser, thương hiệu Pháp nổi tiếng. Nhiều người hy vọng các chuyến bay sau này cũng được hãng khuyến mại như vậy.

Sau lưng mỗi hàng ghế có tạp chí và cẩm nang du lịch Phú Quốc, giúp du khách tìm hiểu về các vùng đất trên khắp Việt Nam và thế giới. Tác giả bài viết là các travel blogger, nhiếp ảnh gia và những gương mặt tiên phong trong lĩnh vực nghệ thuật, sáng tạo.

Nghi thức phun vòi rồng chào mừng chuyến bay đầu tiên đáp xuống Cảng hàng không Phú Quốc. Ngoài chuyến bay từ Hà Nội, ngay sau đó vài chục phút lần lượt các chuyến từ TPHCM và Đà Nẵng cũng hạ cánh, mang theo nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ đi trải nghiệm.

Trưa 1/11, tại sân bay quốc tế Phú Quốc (Kiên Giang), các vị trí đỗ tại ống lồng gần như kín.