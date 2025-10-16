Đoàn khách đầu tiên của chương trình, với 220 người

Chùa Côn Sơn, đền Kiếp Bạc là 2 trong 5 điểm di tích được vinh danh (cùng với chùa Thanh Mai, động Kính Chủ, chùa Nhẫm Dương) dịp Quần thể Di tích và Danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa Thế giới.

Để đưa di sản đến gần hơn với công chúng, TP. Hải Phòng đã giới thiệu 3 tour trải nghiệm mới gắn với giá trị nổi bật toàn cầu vừa được UNESCO ghi danh, gồm:

Tour “Một hành trình - 5 điểm đến di sản thế giới” kết nối Chùa Côn Sơn - Chùa Thanh Mai - Đền Kiếp Bạc - Chùa Nhẫm Dương - Động Kính Chủ, nhấn mạnh câu chuyện Trúc Lâm - Đức Thánh Trần - ma nhai Kính Chủ như 3 trục giá trị văn hóa tiêu biểu.

“Theo dấu chân Tam tổ Trúc Lâm” tập trung khai thác chiều sâu tu - học - hành đạo tại Côn Sơn, Thanh Mai, giúp du khách tiếp cận tinh thần Trúc Lâm thuần Việt qua kiến trúc, cảnh quan, thư tịch và nghi lễ.

Tour “Khám phá di sản Côn Sơn, Kiếp Bạc” thiết kế theo vòng tròn khép kín, du khách được trải nghiệm ẩm thực - làng nghề, không gian nghệ thuật dân gian chọn lọc, qua đó tạo chuỗi trải nghiệm ngắn nhưng đậm đặc giá trị phù hợp nhiều nhóm đối tượng.

Hướng dẫn viên giới thiệu, thuyết minh cho khách trong đoàn

Hưởng ứng sự kiện của Hải Phòng, qua thực tế trải nghiệm Famtrip và hội nghị kết nối doanh nghiệp du lịch với Ban quản lý Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, Công ty FC Tour nhận thấy giá trị văn hóa lịch sử vô cùng to lớn và ý nghĩa sâu sắc của các di sản, đó là những chất liệu vô cùng đặc sắc để xây dựng các chương trình du lịch hấp dẫn quảng bá, tiếp thị cho du khách được trải nghiệm khám phá.

Khách trong đoàn hành lễ

Công ty đã bắt tay vào thực hiện ngay và ngày 15/10 đã tổ chức chương trình đầu tiên với 220 khách trải nghiệm trọn vẹn các giá trị di sản thế giới tại Côn Sơn - Kiếp Bạc.

Công ty cho biết đã lựa chọn các dịch vụ tốt nhất, đặc biệt về phương tiện vận chuyển, hướng dẫn viên tuyến, thuyết minh…, phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc chuẩn bị kỹ mọi nội dung trải nghiệm để mang đến cho du khách trải nghiệm ấn tượng về các sản phẩm du lịch đặc biệt này của Thành phố.

Huy Nam