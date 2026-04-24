Ưu đãi lưu trú cùng đặc quyền tín dụng
Gói lưu trú ‘Sky Stay with Credit’ tại Vinpearl Landmark 81, Autograph Collection sẽ mang đến những đặc quyền hấp dẫn cho mỗi kỳ nghỉ. Đặt phòng lưu trú ít nhất 2 đêm, du khách được nhận ngay khoản tín dụng dịch vụ khách sạn cho các trải nghiệm ẩm thực trên tầng cao với tầm nhìn toàn cảnh Sài thành hay thư giãn cùng các liệu trình spa giữa tầng không.
Cảm nhận Sài thành từ tầm nhìn đầy cảm hứng
Đây là lúc để cảm nhận Sài thành từ một tầm nhìn khác biệt. Khởi đầu ngày mới với bữa sáng trên tầng 66, ngắm nhìn đường chân trời đầy mê hoặc và những phút giây thư giãn tại spa trong ánh chiều tà, và khi màn đêm buông xuống, thành phố rực rỡ ánh đèn sẽ trở thành phông nền hoàn hảo cho một buổi tối đầy thi vị.
Tận hưởng đặc quyền lưu trú hấp dẫn
Các phòng ở từ tầng 49 sở hữu cửa sổ kính từ trần đến sàn, mở ra tầm nhìn toàn cảnh thành phố và sông Sài Gòn. Khách lưu trú sẽ nhận tín dụng dịch vụ từ 1.000.000 VND (500.000 VND mỗi đêm), áp dụng tại nhà hàng hoặc spa, cùng bữa sáng hàng ngày tại Oriental Pearl và ưu đãi giảm 20% cho dịch vụ ẩm thực và spa.
Gói phòng ‘Sky Stay with Credit’ tại TP.HCM (Autograph Collection)
● Thời gian lưu trú: từ ngày 1/4 đến ngày 30/8/2026
● Hội viên Marriott Bonvoy được hưởng ưu đãi giảm 5%
(Nguồn: Vinpearl Landmark 81, Autograph Collection)