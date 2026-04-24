Kỳ nghỉ dưỡng trên mây tại toà nhà biểu tượng Landmark 81

Ưu đãi lưu trú cùng đặc quyền tín dụng

Gói lưu trú ‘Sky Stay with Credit’ tại Vinpearl Landmark 81, Autograph Collection sẽ mang đến những đặc quyền hấp dẫn cho mỗi kỳ nghỉ. Đặt phòng lưu trú ít nhất 2 đêm, du khách được nhận ngay khoản tín dụng dịch vụ khách sạn cho các trải nghiệm ẩm thực trên tầng cao với tầm nhìn toàn cảnh Sài thành hay thư giãn cùng các liệu trình spa giữa tầng không.

Không gian phòng sang trọng với khung cửa từ trần đến sàn rộng mở

Cảm nhận Sài thành từ tầm nhìn đầy cảm hứng

Đây là lúc để cảm nhận Sài thành từ một tầm nhìn khác biệt. Khởi đầu ngày mới với bữa sáng trên tầng 66, ngắm nhìn đường chân trời đầy mê hoặc và những phút giây thư giãn tại spa trong ánh chiều tà, và khi màn đêm buông xuống, thành phố rực rỡ ánh đèn sẽ trở thành phông nền hoàn hảo cho một buổi tối đầy thi vị.

Tận hưởng đại tiệc buffet hải sản bên tầm nhìn ngoạn mục tại Oriental Pearl

Tận hưởng đặc quyền lưu trú hấp dẫn

Các phòng ở từ tầng 49 sở hữu cửa sổ kính từ trần đến sàn, mở ra tầm nhìn toàn cảnh thành phố và sông Sài Gòn. Khách lưu trú sẽ nhận tín dụng dịch vụ từ 1.000.000 VND (500.000 VND mỗi đêm), áp dụng tại nhà hàng hoặc spa, cùng bữa sáng hàng ngày tại Oriental Pearl và ưu đãi giảm 20% cho dịch vụ ẩm thực và spa.

Khám phá chốn thư giãn yên bình tại Horizon Spa & Wellness ở tầng 47, nơi những trải nghiệm trị liệu tinh tế đánh thức mọi giác quan và giúp tái tạo sự cân bằng từ bên trong

Đắm mình trong làn nước mát lạnh của hồ bơi vô cực tại tầng 47 và chiêm ngưỡng khung cảnh Sài thành rực rỡ khi dần chuyển mình dưới ánh hoàng hôn

Gói phòng ‘Sky Stay with Credit’ tại TP.HCM (Autograph Collection)

● Thời gian đặt phòng: từ giờ đến ngày 30/8/2026 ● Thời gian lưu trú: từ ngày 1/4 đến ngày 30/8/2026 ● Hội viên Marriott Bonvoy được hưởng ưu đãi giảm 5%

Để biết thêm thông tin khác, liên hệ 028-3971-8888, hoặc gửi mail tại Autograph.Saigon@marriott.com.

(Nguồn: Vinpearl Landmark 81, Autograph Collection)