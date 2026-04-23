Cuối tháng 4, bán đảo Sơn Trà "khoác" sắc tím hoa thàn mát nở rộ, phủ dọc tuyến đường lên đỉnh Bàn Cờ, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, chiêm ngưỡng.
Bán đảo Sơn Trà (thuộc phường Sơn Trà) với ba mặt giáp biển, một mặt tựa vào đô thị, từ lâu được ví như “lá phổi xanh”, “viên ngọc quý” của TP Đà Nẵng.
Sở hữu diện tích hơn 4.400 ha, Sơn Trà là khu bảo tồn thiên nhiên với hệ sinh thái động, thực vật phong phú, trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách khi đặt chân đến Đà Nẵng. Nơi đây là “ngôi nhà chung” của nhiều loài linh trưởng quý hiếm như voọc chà vá chân nâu, khỉ vàng, khỉ mặt đỏ…
Những ngày cuối tháng 4, Sơn Trà khoác lên mình vẻ đẹp dịu dàng khi hoa thàn mát với những chùm hoa tím đặc trưng bắt đầu nở rộ, tạo nên cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp. Dọc các cung đường, đặc biệt là tuyến đường lên đỉnh Bàn Cờ, sắc tím trải dài hai bên sườn núi, nổi bật giữa nền xanh thẳm của rừng nguyên sinh.
Những chùm hoa thàn mát nở rộ trên các tán cây cao từ 4-5m, nhiều cây cổ thụ vươn cao gần 10m. Hòa trong làn gió biển, hương hoa nhẹ nhàng lan tỏa, mang lại cảm giác thư thái, dễ chịu cho người tham quan.