Bán đảo Sơn Trà (thuộc phường Sơn Trà) với ba mặt giáp biển, một mặt tựa vào đô thị, từ lâu được ví như “lá phổi xanh”, “viên ngọc quý” của TP Đà Nẵng.

Sở hữu diện tích hơn 4.400 ha, Sơn Trà là khu bảo tồn thiên nhiên với hệ sinh thái động, thực vật phong phú, trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách khi đặt chân đến Đà Nẵng. Nơi đây là “ngôi nhà chung” của nhiều loài linh trưởng quý hiếm như voọc chà vá chân nâu, khỉ vàng, khỉ mặt đỏ…

Những ngày cuối tháng 4, Sơn Trà khoác lên mình vẻ đẹp dịu dàng khi hoa thàn mát với những chùm hoa tím đặc trưng bắt đầu nở rộ, tạo nên cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp. Dọc các cung đường, đặc biệt là tuyến đường lên đỉnh Bàn Cờ, sắc tím trải dài hai bên sườn núi, nổi bật giữa nền xanh thẳm của rừng nguyên sinh.

Những chùm hoa thàn mát nở rộ trên các tán cây cao từ 4-5m, nhiều cây cổ thụ vươn cao gần 10m. Hòa trong làn gió biển, hương hoa nhẹ nhàng lan tỏa, mang lại cảm giác thư thái, dễ chịu cho người tham quan.

Hình ảnh bán đảo Sơn Trà ngập sắc hoa tím:

Hoa thàn mát với sắc tím nở rộ, hoà quyện vào sắc xanh của bán đảo Sơn Trà với ba mặt giáp biển tạo thành bức tranh tuyệt sắc

Theo nhiều người dân địa phương, hoa thàn mát thường nở rộ từ tháng 4 đến tháng 5 hằng năm. Đây cũng là thời điểm đẹp nhất để khám phá Sơn Trà, khi tiết trời khô ráo, thuận lợi cho các hoạt động trekking, ngắm cảnh và săn ảnh thiên nhiên

Trong sắc tím của hoa thàn mát, những đàn voọc chà vá chân nâu đang đung đưa trên những cành cây kiếm ăn, thường xuất hiện vào sáng sớm hoặc chiều tối. Loài voọc chà vá chân nâu được mệnh danh “nữ hoàng linh trưởng” được ghi trong Sách Đỏ Việt Nam

Mùa này hoa thàn mát cũng là một trong những loài cây mang lại thức ăn cho voọc chà vá chân nâu. Mùa hoa nở cũng là dịp du khách có cơ hội quan sát loài động vật này xuất hiện

Những ngày này, bán đảo Sơn Trà thu hút đông đảo du khách và nhiếp ảnh đến tham quan, check-in.

Để ngắm trọn vẻ đẹp của sắc tím hoa thàn mát và có thể may mắn chụp được những khoảnh khắc tuyệt vời của voọc chà vá chân nâu trên những cây hoa thàn mát, du khách có thể đến đây vào sáng sớm từ 5h đến 9h và chiều từ 16h đến 18h.

Một góc bán đảo Sơn Trà