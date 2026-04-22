Hồ Tuy Lai Hồ Tuy Lai (xã Phúc Sơn, Hà Nội), cách trung tâm thành phố khoảng 40km, là điểm đến hoang sơ, không ồn ào, không đông đúc mà du khách có thể trải nghiệm trong kỳ nghỉ 30/4-1/5. Hồ Tuy Lai có không gian núi non và mặt nước rộng lớn, xung quanh là những thảm cỏ xanh mướt, hệ sinh thái phong phú. Nhiều du khách ví nơi đây như Hạ Long thu nhỏ bởi có núi non trầm mặc soi bóng, có mặt nước phẳng lặng mở ra cảm giác khoáng đạt, yên bình. Thời điểm đẹp nhất để đến hồ là buổi sáng sớm hoặc xế chiều, khi trời mát, có nắng nhẹ. Ảnh: Hồng Nhung Mặt bằng nơi đây khá rộng, dễ chọn vị trí cắm trại, phù hợp cho nhóm bạn hoặc gia đình có trẻ nhỏ. Nơi đây không có hàng quán san sát, chưa có dịch vụ dày đặc nên vẫn giữ được nét gần gũi với thiên nhiên.

Vườn Quốc gia Ba Vì Cách trung tâm TP Hà Nội khoảng 60km, Vườn Quốc gia Ba Vì là địa điểm quen thuộc của du khách khi tìm kiếm một không gian thiên nhiên hùng vĩ với bầu không khí trong lành, mát mẻ, di chuyển gần và chi phí phải chăng. Du khách có thể thử thách bản thân, tìm kiếm sự mới mẻ ở những chặng trek (đi bộ đường dài) trong ngày. Những tuyến đi bộ tham quan các đền thờ, di tích Pháp... ở Ba Vì, du khách có thể tự đi, nhưng đối với trek trong rừng, bạn cần có hướng dẫn viên để đảm bảo an toàn. Vườn Quốc gia Ba Vì có hai vị trí đẹp để du khách có thể săn mây là đền Thượng và đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cách đơn giản nhất để dự đoán ngày có nhiều mây là quan sát từ dưới chân núi, nếu nhìn lên mà không thấy núi thì khả năng có mây lên tới 90%. Ngược lại, nếu bạn vẫn nhìn thấy rõ núi thì gần như sẽ không có mây. Nếu ngày hôm trước có mưa thì khả năng xuất hiện biển mây vào ngày hôm sau rất cao. Đặc biệt, biển mây tại Ba Vì có thể xuất hiện suốt cả ngày, giúp du khách dễ dàng săn mây vào cả buổi sáng hoặc chiều, không cần dậy sớm như một số điểm săn mây quen thuộc khác. Biển mây bềnh bồng tại Ba Vì. Ảnh: Chu Danh Hiếu Ngoài khám phá thiên nhiên và săn mây, du khách tới đây còn có thể kết hợp ghé thăm những ngôi đền linh thiêng tọa lạc trên các đỉnh núi tại Vườn Quốc gia Ba Vì như đền Thượng, đền Mẫu Cửu Trùng Thiên... Du khách có thể cắm trại trong các rừng thông hoặc đặt phòng lưu trú tại các khu nghỉ, homestay trong vườn quốc gia.

Thiên Sơn - Suối Ngà Nằm dưới chân núi Tản Lĩnh, khu du lịch sinh thái Thiên Sơn - Suối Ngà là một địa điểm dã ngoại thú vị dành cho các gia đình có trẻ nhỏ hay các nhóm bạn trẻ. Nơi đây có cảnh quan rừng, hồ, suối thác và cả dịch vụ vui chơi, ăn nghỉ chia thành ba khu Hạ Sơn, Trung Sơn và Ngoạn Sơn. Du khách có thể mang theo đồ cắm trại, cùng gia đình trải nghiệm bữa trưa bên dòng suối trong lành, mát lạnh hay thong thả đi bộ trong rừng cây xanh ở Hạ Sơn. Du khách thong thả ngắm rừng xanh, hít hà không khí trong lành. Ảnh: Nguyễn Hồng Thu Trang Lên tới Trung Sơn, du khách có thể nghỉ trong nhà sàn và dùng bữa tại nhà hàng với các món đặc sản gà quay, cá suối, thịt nướng... Đến khu Ngoạn Sơn, du khách sẽ thấy thác Cổng Trời ở độ cao hơn 60m đổ xuống sườn núi tạo thành bể bơi thiên nhiên sâu 1,5-2m.