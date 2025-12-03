Di chuyển liền mạch bắt đầu bằng dịch vụ Chauffeur

Dịch vụ Chauffeur dành cho hành khách từ hạng thương gia trở lên của Etihad tạo nên một mắt xích quan trọng trong hành trình liền mạch mà hãng hướng đến. Tại sân bay quốc tế Zayed, khu vực đón được bố trí riêng và dễ nhận diện, giúp hành khách nhanh chóng tiếp cận phương tiện đưa đón tiêu chuẩn cao như Mercedes-Benz. Đội ngũ tài xế luôn xuất hiện trong trang phục vest, giao tiếp tiếng Anh tốt và có tác phong chuyên nghiệp, hỗ trợ hành lý và điều phối hành trình một cách chuẩn mực. Sự kết hợp giữa xe chất lượng, phục vụ chỉn chu và quy trình rõ ràng mang lại trải nghiệm di chuyển thoải mái, góp phần nâng chất lượng toàn bộ chuyến bay.

Zayed International Airport - sân bay sử dụng cảm biến sinh trắc học

Cổng check-in dành riêng cho hạng thương gia của Etihad Airways

Sân bay được thiết kế với mái vòm uốn lượn lấy cảm hứng từ đặc trưng thiên nhiên Abu Dhabi gồm biển, sa mạc, đô thị và ốc đảo mang đến trải nghiệm văn hóa tinh tế ngay trong không gian kiến trúc. Điểm nổi bật ở đây là hệ thống Smart Travel - nền tảng sinh trắc học được lắp đặt xuyên suốt từ quầy check-in, khu nhập cảnh tới cổng lên máy bay. Công nghệ nhận dạng gương mặt hoặc mống mắt giúp tối ưu hóa lưu thông hành khách, rút ngắn thời gian xếp hàng và tiến gần mục tiêu trở thành sân bay không giấy tờ đầu tiên trên thế giới.

Phòng chờ thương gia của Etihad Airways tại sân bay quốc tế Zayed

Phòng chờ Business của Etihad tại Zayed International Airport tiếp tục hoàn thiện trải nghiệm mặt đất với không gian rộng, ánh sáng tự nhiên và tầm nhìn trực tiếp ra đường băng. Thiết kế hiện đại mang lại sự riêng tư dù ở không gian mở, khu vực ngồi đa dạng phù hợp cho cả làm việc và thư giãn, cùng hệ thống ẩm thực và tiện nghi vận hành chỉn chu, tạo nên một môi trường yên tĩnh và thoải mái trước giờ khởi hành. Đây là điểm nhấn quan trọng định hình tiêu chuẩn dịch vụ dành cho hành khách hạng thương gia.

Không gian Business Class trên Boeing 787 Dreamliner

Khi bước vào cabin Business của Etihad, hành khách dễ dàng nhận thấy phong cách thiết kế ưu tiên tính riêng tư. Mỗi chỗ ngồi dạng suite với vách ngăn cao, đèn tùy chỉnh và không gian cá nhân rộng rãi. Nội thất hiện đại kết hợp cùng vật liệu chất lượng cao tạo cảm giác sang trọng và thoải mái trong suốt chuyến bay.

Bộ tiện nghi hạng thương gia được thiết kế độc quyền bởi Giorgio Armani và thương hiệu chăm sóc da ESPA

Ghế có thể ngả thành giường phẳng, màn hình giải trí kích thước lớn và bảng điều khiển cảm ứng được bố trí khoa học giúp hành khách dễ dàng điều chỉnh không gian theo nhu cầu làm việc hoặc nghỉ ngơi. Kho phim và âm nhạc phong phú trên hệ thống giải trí góp phần tạo nên một chuyến bay trọn vẹn.

Ẩm thực phong cách “fine dining” giữa bầu trời

Dịch vụ ẩm thực trên khoang thương gia được vận hành chuyên nghiệp: đón khách bằng các thức uống tuỳ chọn, nhận phục vụ theo set menu và lên theo từng món. Việc lựa chọn rượu pairing giúp trải nghiệm trở nên hoàn chỉnh hơn. Các món ăn được trình bày tỉ mỉ, giữ độ tươi ngon và đáp ứng khẩu vị đa dạng, giúp hành khách tận hưởng hành trình dài một cách thoải mái.

Ẩm thực đa dạng từ Âu sang Á với số lần phục vụ đồ ăn không giới hạn

Tiếp viên chăm sóc tận tình, mang lại cảm giác chuyên nghiệp và tinh tế xuyên suốt chuyến bay, phù hợp với nhu cầu của hành khách mong muốn trải nghiệm chất lượng cao khi di chuyển đường dài.

Hành trình liền mạch mở lối khám phá Trung Đông

Sự kết hợp giữa khoang thương gia Etihad, dịch vụ mặt đất tại sân bay Zayed và đặc biệt là chương trình Abu Dhabi Stopover - chương trình đặc biệt được hãng hàng không quốc gia của UAE sáng tạo nhằm giúp du khách tận dụng thời gian transit để khám phá vẻ đẹp của “viên ngọc giữa sa mạc” Trung Đông - tạo nên một hành trình liền mạch, giảm tối đa gánh nặng chuẩn bị cho hành khách Việt. Nhờ đó, khi đặt chuyến bay khứ hồi của hãng Etihad Airways và chọn điểm transit là Abu Dhabi, việc nối chuyến, nhận phòng khách sạn và di chuyển trong thành phố đều được hỗ trợ nhất quán, giúp chuyến đi đến Trung Đông trở nên nhẹ nhàng và dễ tiếp cận hơn.

Với đường bay Hà Nội - Abu Dhabi, Etihad mang đến thêm một lựa chọn cho du khách Việt mong muốn khám phá Trung Đông trong sự thoải mái, tinh gọn và đẳng cấp hơn. Một hành trình bắt đầu bằng chất lượng dịch vụ và kết thúc bằng trải nghiệm trọn vẹn.

Lệ Thanh