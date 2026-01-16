Từ cuối tháng 12/2025 đến đầu tháng 2/2026, chuỗi chương trình sẽ được triển khai tại nhiều địa điểm mua sắm quen thuộc như Aeon Long Biên, Aeon Hà Đông, Aeon Hải Phòng, Aeon Xuân Thủy, Aeon Văn Giang và Biovegi Linh Đàm. Tại đây, khách hàng không chỉ được ăn thử dâu tây Hàn Quốc miễn phí, mà còn được tìm hiểu rõ hơn về nguồn gốc, chất lượng cũng như cách phân biệt dâu tây Hàn Quốc chính ngạch, chất lượng cao. Đặc biệt, loạt ưu đãi và quà tặng hấp dẫn cũng đang chờ đón các khách hàng khi mua dâu tây Hàn Quốc tại điểm tổ chức.

Chuỗi sự kiện là cơ hội thưởng thức dâu tây Hàn Quốc Golden Fruit cùng nhiều ưu đãi

Dâu tây Hàn Quốc: Hương vị tuyệt hảo, lợi ích vượt trội

Dòng dâu tây được giới thiệu trong chuỗi chương trình là dâu Golden Fruit (tem xanh) với hình thức đẹp, quả to đều, căng bóng và màu sắc tự nhiên.

Theo đại diện Biovegi Việt Nam, đây là đặc sản được nhập khẩu trực tiếp từ vùng Gyeongnam (Hàn Quốc), vùng trồng dâu tây nổi tiếng hàng đầu xứ sở kim chi.

Dòng dâu tây Golden Fruit - một trong những dòng sản phẩm nổi tiếng nhất Hàn Quốc

Bên cạnh hương vị thanh mát đặc trưng, dâu tây Hàn Quốc còn được khách hàng yêu thích nhờ hàng ngàn lợi ích cho sức khỏe. Loại quả này giàu vitamin C, chất xơ và các hợp chất chống oxy hóa, hỗ trợ tăng cường sức khoẻ và giúp làm đẹp da từ bên trong. Đáp ứng những điều kiện trồng trong khí hậu lạnh tại Hàn Quốc và quy trình hiện đại tại nhà kính, dâu Golden Fruit đảm bảo chất lượng vượt trội: quả to, đồng đều, hàm lượng vitamin C và chất dinh dưỡng cao, có thể bảo quản và trữ lâu.

Dâu tây chứa hàm lượng Vitamin C, cao hơn 1,5 lần so với quýt, 4 lần so với cà chua và 10 lần so với các loại táo

Đặc biệt, với chỉ số đường huyết thấp (GI khoảng 40), dâu tây Hàn Quốc được xem là lựa chọn an toàn cho những người cần kiểm soát cân nặng hoặc đường huyết. Đồng thời, với lượng Anthocyanin giàu có tạo nên màu đỏ của dâu, đây là nguồn thực phẩm lý tưởng chứa glycoside với nhiều lợi ích cho sức khoẻ.

Chương trình là cơ hội để người dùng trải nghiệm những trái dâu tươi chín mọng, được ví như “nữ hoàng trái cây” của mùa đông Hàn Quốc, nổi bật với vị ngọt xen chua nhẹ, hương thơm tự nhiên rõ rệt. Ngoài ra, sự kiện cũng chia sẻ những cách chế biến món ăn thú vị từ dâu tây như làm kem, sinh tố dâu,... Với vị chua thanh mát và hậu ngọt nhẹ, dâu tây là nguyên liệu “vàng” để cân bằng các món tráng miệng, giúp người tham gia khám phá những giá trị dinh dưỡng và tận dụng tối đa hương vị của loại trái cây này mang lại.

Theo đại diện Biovegi Việt Nam, dâu tây Hàn Quốc chuẩn chính ngạch luôn có mã vạch 880, mã QR truy xuất nguồn gốc và thông tin đơn vị nhập khẩu chính thức để khách hàng yên tâm lựa chọn.

Dâu tây là nguyên liệu được ưa thích trong các món tráng miệng tại gia như sinh tố, kem, bánh…

Chuỗi chương trình Sampling Dâu tây Hàn Quốc 2026 của Biovegi

Là đơn vị tổ chức chương trình, Biovegi Việt Nam mong muốn mang đến cho người tiêu dùng Việt cơ hội tiếp cận và dâu tây Hàn Quốc Golden Fruit chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Chuỗi chương trình Trải nghiệm Dâu tây Hàn Quốc diễn ra từ 30/12/2025 - 8/2/2026

Chuỗi chương trình diễn ra trong giai đoạn từ cuối tháng 12/2025 đến đầu tháng 2/2026 như sau:

Ngày 30 - 31/12/2025 tại Biovegi Linh Đàm

Ngày 10 - 11/1/2026 tại Aeon Long Biên, Aeon Hà Đông, Aeon Hải Phòng, Aeon Xuân Thủy

Ngày 17 - 18/1/2026 tại Aeon Long Biên, Aeon Hà Đông, Aeon Hải Phòng, Aeon Văn Giang

Ngày 24 - 25/1/2026 tại Aeon Long Biên, Aeon Hà Đông, Aeon Hải Phòng, Aeon Xuân Thủy, Aeon Văn Giang

Ngày 31/1 - 1/2/2026 tại Aeon Long Biên, Aeon Hà Đông, Aeon Hải Phòng, Aeon Xuân Thủy

Ngày 7 - 8/2/2026 tại Aeon Long Biên, Aeon Hà Đông, Aeon Hải Phòng, Aeon Xuân Thủy

Sau chương trình, khách hàng có thể tiếp tục mua dâu tây Hàn Quốc tại hệ thống siêu thị Aeon Mall hoặc đặt hàng online thông qua fanpage chính thức của Biovegi Việt Nam tại: https://www.facebook.com/biovegifresh

(Nguồn: Công ty Cổ phần Biovegi Việt Nam)