"Tấm hộ chiếu" cho hương vị Thái Lan đích thực

Ẩm thực Thái Lan từ lâu đã chinh phục trái tim của thực khách toàn cầu nhờ sự kết hợp độc đáo, tinh tế giữa vị cay nồng, chua thanh và đậm đà, tạo nên một bản hòa tấu hương vị đánh thức mọi giác quan. Tuy nhiên, sự phổ biến cũng đi kèm với thách thức khi nhiều phiên bản "biến tấu" vô tình làm mất đi hồn cốt truyền thống.

Để bảo vệ và tôn vinh tính nguyên bản, Bộ Thương mại Thái Lan đã áp dụng hệ thống chứng nhận Thai SELECT. Các nhà hàng và sản phẩm mang dấu ấn này không chỉ đảm bảo chế biến từ nguyên liệu chuẩn Thái theo công thức truyền thống, mà còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn cao về dịch vụ chuyên nghiệp.

Đặc biệt, hệ thống xếp hạng Orchid Star of Honor (bao gồm 4 cấp độ: 3 sao, 2 sao, 1 sao và Thai SELECT Casual) tiếp tục là kim chỉ nam giúp người tiêu dùng dễ dàng định vị chất lượng. Tính đến nay, biểu tượng uy tín này đã hiện diện tại 80 quốc gia với hơn 1.500 nhà hàng và hơn 700 sản phẩm trên toàn cầu.

Dấu ấn Thai SELECT tại Việt Nam - cột mốc 13 nhà hàng đạt chuẩn

Tại Việt Nam, bản đồ ẩm thực Thai SELECT vừa ghi nhận bước chuyển mình ấn tượng trong năm 2026. Với sự gia nhập của nhà hàng Thai Basil (đạt chứng nhận Thai SELECT 1 sao tại TP.HCM), tổng số nhà hàng đạt chuẩn trên toàn quốc đã chính thức nâng lên con số 13.

Trải nghiệm món ngon chuẩn vị Thái tại nhà hàng Thai Basil - TP.HCM

Thực khách tại các thành phố lớn giờ đây có thể dễ dàng tìm thấy những điểm đến lý tưởng cho một chuyến du ngoạn vị giác chuẩn Thái. Tại TP.HCM, bên cạnh tân binh Thái Basil, thực khách có thể ghé thăm các địa chỉ quen thuộc như Golden Elephant, Somtum Zaap - Thai Isan Kitchen, Pad Thai - Xô Viết Nghệ Tĩnh, và Jatujak Retro Bar. Tại Đà Nẵng, hai đại diện xuất sắc tiếp tục giữ vững phong độ là Kin Kin Thai Food và Thai Market.

Dù mang những phong cách thể hiện khác nhau, từ không gian sang trọng đến các mô hình phục vụ gần gũi, tất cả các nhà hàng đều chung một sứ mệnh đó là giữ trọn vẹn di sản và linh hồn ẩm thực Thái Lan.

Bùng nổ trải nghiệm tại Tuần lễ Nhà hàng Thai SELECT 2026

Không dừng lại ở những không gian nhà hàng quen thuộc, thông điệp “The Authentic Taste of Thailand” sẽ được hiện thực hóa một cách sống động tại sự kiện được mong chờ nhất năm nay, Tuần lễ Nhà hàng Thai SELECT (Thai SELECT Restaurant Week) diễn ra từ ngày 30/7 - 1/8/2026 tại Nhà A5 Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn - SECC, TP.HCM.

Đây là cơ hội để các tín đồ ẩm thực trực tiếp thưởng thức những món ăn chuẩn vị Thái ngay tại sự kiện từ các nhà hàng đạt chứng nhận Thai SELECT, gồm Golden Elephant, Pad Thai, Jatujak Retro Bar, Thai Basil và Thai Market. Đặc biệt, khách tham quan sẽ được mãn nhãn với các màn trình diễn nấu ăn hấp dẫn do các đầu bếp đến từ các nhà hàng thực hiện, mang đến trải nghiệm ẩm thực Thái chân thực và sống động.

Với Thai SELECT, hành trình khám phá ẩm thực chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Chỉ cần một thao tác quét mã QR Code, thực khách sẽ ngay lập tức truy cập vào website và bản đồ chi tiết, cập nhật toàn bộ hệ thống nhà hàng Thai SELECT tại Việt Nam.

Từ một bữa tiệc ấm cúng tại nhà hàng lưu giữ hương vị truyền thống cho đến các sản phẩm tiện lợi chuẩn nguyên liệu Thái cho bữa ăn gia đình, Thai SELECT luôn là người bạn đồng hành tin cậy, đưa "Hương vị Thái Lan đích thực" đến ngay trong tầm tay bạn.

Bích Đào