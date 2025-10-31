Trải nghiệm độc đáo này cho phép du khách đắm mình trong “nước lẩu” ấm nóng, được pha chế từ các nguyên liệu như ớt, sữa, táo tàu hay kỷ tử - những thành phần quen thuộc trong các món ăn bổ dưỡng của người Trung Quốc.

Tại thành phố Cáp Nhĩ Tân (Hắc Long Giang), một khu nghỉ dưỡng đã gây chú ý vào tháng 10 khi giới thiệu bể tắm hai màu mang phong cách “lẩu uyên ương”. Giống như nồi lẩu chia đôi trong nhà hàng, bể nước rộng 5m được ngăn thành hai phần, một nửa đỏ rực và một nửa trắng ngà.

Phần “nước lẩu” đỏ chứa ớt, cà tím và cải thảo, tượng trưng cho vị cay nồng đặc trưng, trong khi nửa trắng được pha với sữa, táo tàu và kỷ tử - gợi cảm giác thanh nhã, dễ chịu.

Theo nhân viên khu nghỉ dưỡng, màu đỏ thực chất được tạo nên từ cánh hoa hồng, được thay mới mỗi ngày để đảm bảo độ tươi và an toàn cho da.

Tại Trung Quốc, một số khu nghỉ dưỡng đang giới thiệu dịch vụ “tắm lẩu” độc đáo, cho phép du khách ngâm mình trong bồn nước pha ớt. Ảnh: SCMP

“Ớt được dùng là loại nhẹ, giúp thúc đẩy tuần hoàn máu và tăng cường trao đổi chất. Còn sữa giúp dưỡng ẩm, làm mềm da”, đại diện khu nghỉ dưỡng cho biết.

Giá vé vào khu cảnh quan này khoảng 160 NDT (khoảng 600 nghìn đồng), bao gồm quyền sử dụng bồn tắm lẩu, phòng xông hơi và ăn buffet. Dịch vụ không giới hạn thời gian, song khách được khuyến nghị chỉ nên ngâm trong 15 - 20 phút mỗi lần để tránh quá nhiệt.

Sự kết hợp giữa truyền thống và sáng tạo

“Tắm lẩu” được giới thiệu như một biến thể hiện đại của “ngâm thuốc”, liệu pháp cổ truyền đã tồn tại hàng nghìn năm trong y học Trung Hoa. Phương pháp này sử dụng hơi nước hoặc nước ngâm thảo dược đun sôi để hấp thụ dưỡng chất qua da, giúp phòng bệnh và cải thiện sức khỏe.

Theo y thư cổ, các loại thảo mộc như gừng, ngải cứu hay bạc hà thường được dùng để xua gió lạnh, giảm đau nhức và tăng cường sức đề kháng. Trong khi đó, “tắm lẩu” ứng dụng nguyên tắc tương tự, nhưng được thể hiện sinh động hơn qua hình ảnh món ăn quốc dân của Trung Quốc - lẩu.

Dịch vụ “tắm lẩu” không giới hạn độ tuổi hay thời gian ngâm, tuy nhiên những người mắc bệnh tim mạch, các vấn đề về da hoặc dị ứng được khuyến cáo không nên tham gia trải nghiệm này. Ảnh: RedNote

Tuy chưa có bằng chứng khoa học khẳng định tác dụng của việc ngâm mình trong sữa hay ớt, nhiều người tin rằng các nguyên liệu này mang lại hiệu quả thư giãn.

Sau khi hình ảnh “bồn tắm lẩu uyên ương” lan truyền trên mạng xã hội, nhiều du khách đã chia sẻ cảm nhận. Một người dùng nhận xét: “Trải nghiệm rất dễ chịu, nước ấm vừa phải, hơi nước thoảng mùi thảo mộc khiến cơ thể nhẹ nhõm”.

Tuy nhiên, một số người cho rằng việc sử dụng nguyên liệu thật như ớt và sữa là “lãng phí thực phẩm”, đề xuất nên thay bằng vật liệu giả để bảo vệ môi trường.

Các chuyên gia cho rằng, sự ra đời của “tắm lẩu” cho thấy nhu cầu tìm kiếm phương thức thư giãn mới đang tăng cao tại Trung Quốc.

Sau đại dịch Covid-19, nhiều người chú trọng hơn đến sức khỏe thể chất và tinh thần, đồng thời tìm kiếm những hoạt động mang tính trải nghiệm vừa giải trí, vừa chăm sóc bản thân.